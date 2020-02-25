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İbrahim Tatlıses'in oğlunun annesi Derya Tuna'yı görenler şoke oldu! İşte Derya Tuna'nın son hali...

İbrahim Tatlıses bu zamana kadar tam 5 kez evlendi. İbrahim Tatlıses, şöhret basamaklarını henüz tırmanmaya başlamadığı yıllarda, ilk resmi evliliğini Urfa'da Adalet Durak'la yaptı. 67 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in tam 7 çocuğu var. Kendi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak'ı herkes biliyor. İbrahim Tatlıses'in bu isimler dışında 5 çocuğu daha var. Bunlar; Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı ve en küçük kızı Elif Ada Tatlı. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun annesi Derya Tuna, önceki akşam bir AVM'de dostlarıyla birlikte yemek yedi. Derya Tuna'yı görenler şoke oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın son hali...

25.02.2020 14:13 - Son Güncelleme: 25.02.2020 14:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





