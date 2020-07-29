İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den şaşırtan evlilik açıklaması!
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile uzun bir süredir birlikte olan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Arkadaşları ile buluşup yemek yiyen Yasemin Şefkatli, daha sonra mağazaları gezerek sezonluk ürünleri inceledi.Sevgilisi İdo Tatlıses'in stüdyoda olduğunu belirten Şefkatli, "İdo'nun konserleri başlıyor. Destek olmak için sürekli yanında olacağım ve haftaya Bodrum'dayız" dedi. Ardından kendisine yöneltilen evlilik sorusuna verdiği yanıtla şaşırtan Yasemin Şefkatli'nin kaç yaşında olduğu merak konusu oldu.
29.07.2020 14:13
- Son Güncelleme: 29.07.2020 14:30
İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Arkadaşları ile buluşup yemek yiyen Yasemin Şefkatli, daha sonra mağazaları gezerek sezonluk ürünleri inceledi.
Sevgilisi İdo Tatlıses'in stüdyoda olduğunu belirten Şefkatli, "İdo'nun konserleri başlıyor. Destek olmak için sürekli yanında olacağım ve haftaya Bodrum'dayız" dedi.
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