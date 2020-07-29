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İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den şaşırtan evlilik açıklaması!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile uzun bir süredir birlikte olan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Arkadaşları ile buluşup yemek yiyen Yasemin Şefkatli, daha sonra mağazaları gezerek sezonluk ürünleri inceledi.Sevgilisi İdo Tatlıses'in stüdyoda olduğunu belirten Şefkatli, "İdo'nun konserleri başlıyor. Destek olmak için sürekli yanında olacağım ve haftaya Bodrum'dayız" dedi. Ardından kendisine yöneltilen evlilik sorusuna verdiği yanıtla şaşırtan Yasemin Şefkatli'nin kaç yaşında olduğu merak konusu oldu.

29.07.2020 14:13 - Son Güncelleme: 29.07.2020 14:30
İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den şaşırtan evlilik açıklaması!

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Arkadaşları ile buluşup yemek yiyen Yasemin Şefkatli, daha sonra mağazaları gezerek sezonluk ürünleri inceledi.
Sevgilisi İdo Tatlıses'in stüdyoda olduğunu belirten Şefkatli, "İdo'nun konserleri başlıyor. Destek olmak için sürekli yanında olacağım ve haftaya Bodrum'dayız" dedi.

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İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den şaşırtan evlilik açıklaması!

"ŞU AN EVLİLİK PLANIMIZ YOK"
Şefkatli, evlilik ile ilgili yöneltilen soruya çarpıcı bir cevap verdi. Yasemin Şefkatli, "Şu an çok mutluyuz, henüz böyle bir planımız yok" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den şaşırtan evlilik açıklaması!

Corona virüs salgınının ilk günlerinde Şefkatli, Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile İdo'ya, "Benimle karantinaya girer misin?" yazmıştı.

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den şaşırtan evlilik açıklaması!

Benzer pozları kendi hesabından yayınlayan Tatlıses ise sevgilisine, "Kız güzel kız Allah var" notunu düşmüştü. Ünlü çiftin romantik pozları ve mesajlarına binlerce beğeni gelmişti. Peki Yasemin Şefkatli kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den şaşırtan evlilik açıklaması!

YASEMİN ŞEFKATLİ

1992 yılında İstanbul'da doğdu.

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