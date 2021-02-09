İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini süper minisiyle poz verdi! Yasemin Şefkatli'nin Sevgililer Günü elbisesine İdo'dan yorum!
İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini süper minisiyle poz verdi! Yasemin Şefkatli'nin Sevgililer Günü elbisesine nişanlısı İdo Tatlıses'ten yorum gecikmedi. Kırmızılar içinde takipçilerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'nin fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve sevgilisi...
İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARININ İSİMLERİ
İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 tane çocuğu bulunmaktadır. Usta sanatçılar İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızları olan Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi bilmiyor. Anne babası tüm Türkiye tarafından tanınan Melek Zübeyde Akkaş'ı gözlerden ve kameralardan uzak büyüten Perihan Sava, şimdilerde vaktini kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan olan 3 torunu ile geçiriyor. 36 yaşındaki Melek Zübeyde Akkaş'ın 2008 yılında evlendiği Volkan Akkaş'tan Kemal Ali, Efe ve Zeynep Bal adında 3 çocuğu var.
İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde Akkaş kameralardan her zaman uzak durdu. İyi bir eğitim alan Melek Zübeyde Akkaş'ın mezuniyet töreninde bir araya gelen İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş ile çekilen fotoğrafları o dönem magazin gündemine bomba gibi düşmüş. Melek Zübeyde Akkaş'ın güzelliği konuşulmuştu.
İbrahim Tatlıses 1979'da "Kara Yazma" filminde tanıştığı Perihan Savaş'a gönlünü kaptırmış bu aşkın magazin sayfalarına yansıması üzerine Adalet Durak boşanma davası açarak Tatlıses'le yollarını ayırmıştı. Perihan Savaş'dan kızı Melek Zübeyde dünyaya gelen ünlü türkücü bu ilişkisini 1983'te evlilikle sonuçlandırmadan noktalamıştı. Ardından hayatına yine film setinde tanıştığı Derya Tuna girdi. 20 yılı aşkın bir süre birlikte olduğu Derya Tuna'dan da oğlu İdo oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları…