İbrahim Tatlıses'in klibinde ortaya çıkmıştı! Evrim Akın'ın bu hali olay...

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in pek çok ünlü ismin elinden tuttuğu ortada... Onlardan biri de Evrim Akın. 40 yaşındaki oyuncu ve sunucu Evrim Akın'ın, İbrahim Tatlıses'in yönettiği bir klipte boy gösterdiği ortaya çıktı. Tabi tanımak imkansız. Evrim Akın'ın yıllar içerisindeki geçirdiği değişim ağızları açık bırakacak cinsten. İşte başta Evrim Akın olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri. Gerçek adı Evrim Sülün Akın olan ünlü oyuncu 12 Haziran 1979 yılında Ankara'da doğdu. Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu ve sunucu olan Akın ailesinden ünlü şair Gülten Akın'ın akrabasıdır.

07.01.2020 13:35 - Son Güncelleme: 07.01.2020 13:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





