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İbrahim Tatlıses'in kızının son halini görenler hayrete düştü! Babasına benzerliğiyle dikkat çekti

İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'yı görenler hayrete düştü. Geçtiğimiz gün doğum günü olan İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından kızı Elif Ada ile duygusal bir fotoğraf yayınladı. İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın babasına benzerliği dikkat çekti. '8 yıl önce tekrar doğdum' diyen Tatlıses, hayranlarına sevgiyle seslendi. İşte usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın son hali...

15.03.2019 09:57 - Son Güncelleme: 15.03.2019 09:57
İbrahim Tatlıses'in kızının son halini görenler hayrete düştü! Babasına benzerliğiyle dikkat çekti

İbrahim Tatlıses,doğum gününde Instagram hesabından duygusal paylaşımda bulundu. Tatlıses'in paylaşımında küçük kızı Elif Ada'yı görenler çok şaşırdı. Küçük Elif'in babası İbrahim Tatlıses'e olan benzerliği dikkat çekti. İşte İbrahim Tatlıses'in o paylaşımı ve küçük kızı Elif Ada'nın son hali...

İbrahim Tatlıses'in kızının son halini görenler hayrete düştü! Babasına benzerliğiyle dikkat çekti

HAKAN PEKER VE OĞLU

İbrahim Tatlıses'in kızının son halini görenler hayrete düştü! Babasına benzerliğiyle dikkat çekti

HAKAN PEKER VE OĞLU

İbrahim Tatlıses'in kızının son halini görenler hayrete düştü! Babasına benzerliğiyle dikkat çekti

TAMER KARADAĞLI VE KIZI ZEYNO

İbrahim Tatlıses'in kızının son halini görenler hayrete düştü! Babasına benzerliğiyle dikkat çekti

TAMER KARADAĞLI VE KIZI ZEYNO

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