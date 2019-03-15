İbrahim Tatlıses'in kızının son halini görenler hayrete düştü! Babasına benzerliğiyle dikkat çekti

İbrahim Tatlıses,doğum gününde Instagram hesabından duygusal paylaşımda bulundu. Tatlıses'in paylaşımında küçük kızı Elif Ada'yı görenler çok şaşırdı. Küçük Elif'in babası İbrahim Tatlıses'e olan benzerliği dikkat çekti. İşte İbrahim Tatlıses'in o paylaşımı ve küçük kızı Elif Ada'nın son hali...