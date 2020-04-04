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İbrahim Tatlıses'in kızı minik Elif Ada babasına benzerliğiyle sosyal medyayı salladı! İşte son hali

68 yaşında ünlü şarkısı İbrahim Tatlıses, uğradığı saldırı sonrası daha sakin bir hayatı seçmiş, gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Şimdilerde tahtı çocuklarına emanet. Başta Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak geliyor. Babalarının yolundan giderek müzik kariyeri yapmayı tercih eden ikilinin 5 kardeşi daha var. İbrahim Tatlıses'in İdo ve Dilan dışında Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı ve en küçük kızı Elif Ada Tatlı olmak üzere toplamda 7 çocuğu var. En küçükleri ise Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan Elif Ada Tatlıses. Instagram hesabı bulunan Elif Ada'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Sevimli minik babası İbrahim Tatlıses ile çok benziyor. İşte başta İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada olmak üzere ünlülerin çocukları.

04.04.2020 17:56 - Son Güncelleme: 04.04.2020 17:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





