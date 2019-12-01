İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'yı görenler şaşırdı! İşte torunun çocuğunu kucağına alan Tatlıses'in kızının son hali
İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde torununun oğlu Ahmet Aslan'ı kucağına aldı. Müjdeli haberi Instagram'dan duyuran 67 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in çocukları merak konusu oldu. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in tam 7 çocuğu var. Kendi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak'ı herkes biliyor. İbrahim Tatlıses'in bu isimler dışında 5 çocuğu daha var. Bunlar; Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı ve en küçük kızı Elif Ada Tatlı. Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada Tatlı İbrahim Tatlıses'in son çocuğu. İbrahim Tatlıses, 20'li yaşlarından beri birlikte olduğu Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında evlenmişti. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız kızları Elif Ada Tatlıses'i evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına almışlardı. 2013 yılında boşandıklarında İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses henüz bebekti. İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada Tatlıses annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor. Elif Ada'nın babası İbrahim Tatlıses'e olan benzerliği ise büyüdükçe artıyor. İşte ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses'in son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...
01.12.2019 17:06
- Son Güncelleme: 01.12.2019 17:28
İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız'dan dünyaya gelen kızı Elif Ada kocaman oldu. Ayşegül Yıldız 2011 yılında İbrahim Tatlıses ile evlendi. Çiftin 2013 yılında dünyaya gelen kızları Elif Ada'nın doğumdan kısa bir süre sonra arılmaya karar verdi ve İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde 15 dakika süren tek duruşmada boşandı. Kızı ile Bursa'ya dönen ve lüks bir sitede yaşamını sürdüren Ayşegül Yıldız, Elif Ada'nın fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. İşte İbrahim Tatlıses' e olan benzerliği ile dikkat çeken Elif Ada'nın son hali...
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