İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'yı görenler şaşırdı! İşte torunun çocuğunu kucağına alan Tatlıses'in kızının son hali

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız'dan dünyaya gelen kızı Elif Ada kocaman oldu. Ayşegül Yıldız 2011 yılında İbrahim Tatlıses ile evlendi. Çiftin 2013 yılında dünyaya gelen kızları Elif Ada'nın doğumdan kısa bir süre sonra arılmaya karar verdi ve İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde 15 dakika süren tek duruşmada boşandı. Kızı ile Bursa'ya dönen ve lüks bir sitede yaşamını sürdüren Ayşegül Yıldız, Elif Ada'nın fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. İşte İbrahim Tatlıses' e olan benzerliği ile dikkat çeken Elif Ada'nın son hali...