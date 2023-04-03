İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak bir deri bir kemik kaldı! Son halini görenler inanamadı! Sosyal medya birbirine girdi: ’’Bu sen olamazsın’’

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! 33 yaşındaki ünlü ismin sosyal medyada paylaşımını görenler birbirine girdi! ''Bu sen olamazsın'' diyen de oldu ''Çok zayıflamışsın, maşallah'' diyende.