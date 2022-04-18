RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova estetikle bambaşka biri oldu! Bir de annesini görün güzelliğiyle kızını solladı

İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova estetikle bambaşka biri oldu! Bir de annesini görün güzelliğiyle kızını solladı

Şarkıcı Günel Zeynalova, ya da bilinen adıyla Azeri kızı Günel, 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedildi ve adını geniş kitlelere duyurdu. 90'lı yıllarda "Oy Didem" şarkısı ile popülerliği yakalayan genç kadın, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle dikkat çekti. Adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı, bu kez annesiyle gündeme geldi. Güzelliğiyle beğeni toplayan Günel Zeynalova'nın annesi adeta kızını solladı. Şarkıcının annesi Zohra Zeynalova'yı gören hayran kalırken "Annesi değil ablası gibi" yorumu yapıldı. İşte Günel Zeynalova'nın güzeller güzeli annesi...

18.04.2022 20:37 - Son Güncelleme: 18.04.2022 20:37
İbrahim Tatlıses’in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova estetikle bambaşka biri oldu! Bir de annesini görün güzelliğiyle kızını solladı

Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve "O Didem" şarkısıyla hafızlara kazınan Günel Zeynalova, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle dikkat çekti.

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İbrahim Tatlıses’in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova estetikle bambaşka biri oldu! Bir de annesini görün güzelliğiyle kızını solladı

Adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı, son haliyle uzun süre magazin gündeminde yer edindi.

İbrahim Tatlıses’in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova estetikle bambaşka biri oldu! Bir de annesini görün güzelliğiyle kızını solladı

Yıllar içindeki değişimiyle çok konuşulan Günel Zeynalova, bu kez annesiyle gündem oldu. Güzelliğiyle beğeni toplayan Günel Zeynalova'nın annesi adeta kızını solladı.

İbrahim Tatlıses’in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova estetikle bambaşka biri oldu! Bir de annesini görün güzelliğiyle kızını solladı

Şarkıcının annesi Zohra Zeynalova'yı gören hayran kalırken "Annesi değil ablası gibi" yorumu yapıldı.

İbrahim Tatlıses’in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova estetikle bambaşka biri oldu! Bir de annesini görün güzelliğiyle kızını solladı

İşte başta Günel Zeynalova olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

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