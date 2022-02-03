İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi Asena'yı tahtından etmişti... Oryantal Didem'den yıllar sonra bomba itiraf: "Para takmaya çalışırken taciz etti"

Oryantal Didem kıyafet konusunu dair de "Oryantal kıyafetini ben tasarlamadım, ben dünyada yokken de vardı bu kıyafetler daha da açıktı. Dansın anlamı 'göbek dansı' göbeğinin açık olması gerekiyor. Bunu kapatmayı da denedik, ama ona rağmen birçok yerden veto yedik. Evet, seksi bir dans ama bütün danslar öyle değil midir? Bütün şarkıcılar da seksi giyinebilir, oryantal dansın aşılandığını görmek beni üzüyor." yorumunda bulundu.