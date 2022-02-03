İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi Asena'yı tahtından etmişti... Oryantal Didem'den yıllar sonra bomba itiraf: "Para takmaya çalışırken taciz etti"
İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi sayesinde meşhur olmuştu... Oryantal Didem'den yıllar sonra bir itiraf geldi. Son haliyle sık sık gündeme gelen Didem'i kimse tanıyamıyor! 10 yıl önce İbrahim Tatlıses'in programında boy göstermeye başladıktan sonra şöhreti yakalayan ünlü oryantal kısa sürede Tatlıses'in gözdesi olmuş ve Asena'yı tahtından etmişti. 35 yaşındaki oryantal Didem Kınalı, itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü. "Para takmaya çalışırken taciz etti, 'konsomatris olur musun?' dediler. Ne olduğunu bilmiyordum 'deneyeyim' dedim" sözleriyle herkesi şaşkına çeviren Didem bakın neler anlattı.
"PARA TAKMAYA ÇALIŞIRKEN TACİZ ETTİ"
İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi Asena'yı tahtından etmişti... Oryantal Didem'den yıllar sonra bomba itiraf geldi. Konuk olduğu programda çocuk yaşta başladığı meslekte zorluklarla mücadele ettiğini belirten Kınalı, "Evet, ben dansçıyım ama kötü bir iş yapmıyorum, namussuz değilim. O gözle bakanlar var ama ben öyle biri değilim. Bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum" dedi.
Oryantal Didem kıyafet konusunu dair de "Oryantal kıyafetini ben tasarlamadım, ben dünyada yokken de vardı bu kıyafetler daha da açıktı. Dansın anlamı 'göbek dansı' göbeğinin açık olması gerekiyor. Bunu kapatmayı da denedik, ama ona rağmen birçok yerden veto yedik. Evet, seksi bir dans ama bütün danslar öyle değil midir? Bütün şarkıcılar da seksi giyinebilir, oryantal dansın aşılandığını görmek beni üzüyor." yorumunda bulundu.
İBO SHOW İTİRAFI
Genç yaşta yaşadığı bir deneyimi anlatan Didem Kınalı açıklamasında "İlk pavyona gittiğimde bir solistin arkasında dans ediyordum. Uykun geliyor, erken yatmaya alışıksın ama orada gece dörde kadar durmak zorundasın… Sonra İkitelli'de bir yere gittik, 'konsomatris olur musun' dediler. Ne olduğunu bilmiyordum 'deneyeyim' dedim. 'Ben içki içemem bana kola verin' diye belirttim.
Genç yaşta yaşadığı bir deneyimi anlatan Didem Kınalı açıklamasında "İlk pavyona gittiğimde bir solistin arkasında dans ediyordum. Uykun geliyor, erken yatmaya alışıksın ama orada gece dörde kadar durmak zorundasın… Sonra İkitelli'de bir yere gittik, 'konsomatris olur musun' dediler. Ne olduğunu bilmiyordum 'deneyeyim' dedim. 'Ben içki içemem bana kola verin' diye belirttim."
"Bir adamın yanına oturdum. Tanımıyorsun, çocuksun adam orada konuşuyor derdini anlatıyor. Ben de oturdum orada program izledim. Adam bana 'sen beni dinliyor musun, ne dedim' diye sordu. 'Programı izle çok güzel' dedim. Sonra bana yaşımı sordu '18'im dedim. Aslında yalan söyledim. Ben 14 yaşımda kendimi eğittim. Bir adam para takmaya çalışırken taciz etti. Kafasında şişe kırıp kaçtım" itirafında bulundu.