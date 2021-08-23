İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı Derya Tuna'nın son hali şaşkına çevirdi! Estetik mi filtre mi derken sosyal medyayı ikiye böldü
İbrahim Tatlıses ile olan 18 yıllık beraberliğinin ardından yaşadığı silahlı saldırı sonrası göz önünden elini eteğini çeken, İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna, ekranlardan ne kadar uzaksa sosyal medyada bir o kadar aktif. Kısa bir süre sonra oğlu İdo Tatlıses'i evlendirecek olan 56 yaşındaki Derya Tuna, sosyal medyada öyle bir fotoğraf paylaştı ki sosyal medyayı ikiye böldü. Hayatından kesitleri paylaşan Derya Tuna son haliyle dikkat çekti.
23.08.2021 11:06
- Son Güncelleme: 23.08.2021 11:06
İbrahim Tatlıses ile 18 birlikte olan Derya Tuna sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hayatından kesitleri paylaşan Derya Tuna son haliyle dikkat çekti.
Son olarak "4 Kadın Zamanı" adlı programda sunuculuk yapan Derya Tuna gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.
56 yaşındaki Derya Tuna son olarak bir pozunu paylaştı. Hayranlarından beğeni toplayan Tuna'nın yıllara meydan okuyan hali gözlerden kaçmadı.