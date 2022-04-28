İbrahim Tatlıses’in eski eşi Perihan Savaş’ın nişan telaşı! Fanus içinde evlilik teklifi etmişti Perihan Savaş oğlu, gelini ve dünürü ile...

"DÜĞÜN TARİHİMİZ BELLİ DEĞİL"

Gazetecilere poz veren dörtlü, nişan için alışverişe çıktıklarını söyledi. Savaş Zafer, "Düğün tarihimiz henüz belli değil. 27 Mayıs'ta isteme 28 Mayıs'ta da nişanımız olacak. Bugün de alyans ve kıyafet bakmaya çıktık" diye konuştu.