İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'ın nişan telaşı! Fanus içinde evlilik teklifi etmişti Perihan Savaş oğlu, gelini ve dünürü ile...
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'ın nişan telaşı! Fanus içinde evlilik teklifi etmişti Perihan Savaş oğlu, gelini ve dünürü ile alışverişte görüntülendi. Instagram'ı aktif kullanan Perihan Savaş oğlunun evlilik teklifinde bulunduğu anları sosyal medya hesabından paylaşarak müstakbel gelinine de "Ailemize hoş geldin kızım" demişti. Anneleri Perihan Savaş ve Şule Ketenci ile birlikte önceki gün Nişantaşı'nda alışverişe çıkan Savaş Zafer ve Melis Ketenci, nişan için hazırlıklara başladı. Gazetecilere poz veren dörtlü, nişan için alışverişe çıktıklarını söyledi. Peki, nişan ve düğün tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'ın nişan telaşı! Fanus içinde evlilik teklifi etmişti Perihan Savaş oğlu, gelini ve dünürü ile alışveriş turunda!
Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, bir süredir birlikte olduğu blogger sevgilisi Melis Ketenci'ye geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi etmişti.
Perihan Savaş sürpriz teklifin fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşmış, fotoğrafın altına da, "Bir kar küresiyle başlayan aşk... Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım, ailemize hoşgeldin kızım" notunu düşmüştü.
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Perihan Savaş ve Şule Ketenci ile birlikte önceki gün Nişantaşı'nda alışverişe çıkan Savaş Zafer ve Melis Ketenci, nişan için hazırlıklara başladı. Mağazaları gezen dörtlü, alışveriş sonrası soluğu dinlenmek için bir mekânda aldı.
"DÜĞÜN TARİHİMİZ BELLİ DEĞİL"
Gazetecilere poz veren dörtlü, nişan için alışverişe çıktıklarını söyledi. Savaş Zafer, "Düğün tarihimiz henüz belli değil. 27 Mayıs'ta isteme 28 Mayıs'ta da nişanımız olacak. Bugün de alyans ve kıyafet bakmaya çıktık" diye konuştu.