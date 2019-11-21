İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş hakkındaki bu gerçek şaşırttı! Duyanlar inanamadı...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş hakkındaki bu gerçek şaşırttı. Perihan Savaş, Çukur dizisinde Sultan Koçovalı karakterine hayat vererek izleyicinin beğenisini almayı başardı. 62 yaşındaki Savaş'ın hayatı da filmlere konu olacak türden. Perihan Savaş'ın hayatı ile belki de ilk defa duyacağınız bu gerçeklere çok şaşıracaksınız... 16 yaşında Altın Portakal alan Perihan Savaş'ın hayatı da filmlerini aratmayacak kadar sıra dışı... Gerçek adı Şerife Perihan olan Perihan Savaş'ın röportajlarında anlatıkları çocukluk anılarında dikkat çeken birçok detay var... İşte gençlik döneminde yaptığı hatalar, şöhret basamaklarını tırmanışı ve yaşadığı acılar ile Perihan Savaş'ın hayat hikayesi...

21.11.2019 19:27 - Son Güncelleme: 21.11.2019 19:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





