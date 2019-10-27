İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş hakkındaki bu gerçeği çok az kişi biliyor! Usta oyuncu daha 13 yaşındayken...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'ın hayat hikayesi filmleri aratmadı. Çukur dizisinde Sultan Koçovalı karakterine hayat vererek izleyicinin büyük beğenisini topladı. 62 yaşındaki usta oyuncu Perihan Savaş,16 yaşında Altın Portakal alma başarısı gösterdi. Ödüllü filmleri aratmayacak bir hayata sahip olan Perihan Savaş'ın gerçekleri ise duyan herkesi şoke etti. Asıl adı Şerife Perihan olan güzel oyuncunun Melek Zübeyde Tatlı ve Savaş Zafer olmak üzere iki çocuğu var. Şimdilerde çocukları ve torunları ile mutlu bir hayat süren usta oyuncu Perihan Savaş'ın zamanında geçirdiği zor günleri sizler için ele aldık. İşte gençlik döneminde yaptığı hatalar, şöhret basamaklarını tırmanışı ve yaşadığı acılar ile İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'ın hayat hikayesi...

27.10.2019 07:39 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





