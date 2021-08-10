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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yüzünü görenler dondu kaldı! Estetik mi değil mi bilinmez ama eski halinden eser yok

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yüzünü görenler dondu kaldı! Estetik mi değil mi bilinmez ama eski halinden eser yok

İbrahim Tatlıses'in eşi olarak hayatımıza giren 40 yaşındaki Ayşegül Yıldız boşanmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde bikinisiyle dans ederken video paylaşan Ayşegül Yıldız şimdi öyle bir fotoğraf paylaştı ki tüm bildiklerinizi unutturacak cinsten. İmaj değişikliğine giden, son halini Instagram hesabından yayınlayan Yıldız'ın paylaştğı fotoğraf sonrası herkes 'estetik' yaptırdığını iddia ederken Yıldız kendisini 'fotoğraf filtreli' diye savunuyor. 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız Instagram'da takipçilerine verdiği 'aşk' yanıtı ile günlerce konuşulmuştu.

10.08.2021 10:00 - Son Güncelleme: 14.08.2021 16:47
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’ın yüzünü görenler dondu kaldı! Estetik mi değil mi bilinmez ama eski halinden eser yok

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’ın yüzünü görenler dondu kaldı! Estetik mi değil mi bilinmez ama eski halinden eser yok

Kızı Elif Ada ile sık sık anne-kız pozlarını yayınlayan Ayşegül Yıldız, son paylaşımı ile yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’ın yüzünü görenler dondu kaldı! Estetik mi değil mi bilinmez ama eski halinden eser yok

İmaj değişikliğine giden Yıldız, saç rengini yeniledi.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’ın yüzünü görenler dondu kaldı! Estetik mi değil mi bilinmez ama eski halinden eser yok

Son halini filtreli bir pozuyla yayınlayan ünlü isim, sosyal medyayı salladı.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’ın yüzünü görenler dondu kaldı! Estetik mi değil mi bilinmez ama eski halinden eser yok

Paylaşımına, "Yeni saç renkleri deniyoruz" mesajını not düşen Ayşegül Yıldız, güzelliğiyle takipçilerini mest etti.

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