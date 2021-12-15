Vav TV İzle
Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı herkes şokta! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız'a sosyal medyada yorum yağdı

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı herkes şokta! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız'a sosyal medyada yorum yağdı

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı herkes şokta! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız'a sosyal medyada yorum yağdı... 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Önceki gün yeni yaşını kutlayan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın paylaşımlarının ardından takipçileri ünlü ismin yaşını merak ediyordu. İşte herkesi şaşırtan güzeller güzeli Ayşegül Yıldız'ın yaşı...

15.12.2021 17:12 - Son Güncelleme: 15.12.2021 17:18
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı herkes şokta! Tatlıses’e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız’a sosyal medyada yorum yağdı

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı herkes şokta! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız'a sosyal medyada yorum yağdı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı herkes şokta! Tatlıses’e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız’a sosyal medyada yorum yağdı

Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses, takvimler 2011 yılını gösterirken evlendi. Bir kız çocukları olan çift, 2013'te boşandılar.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı herkes şokta! Tatlıses’e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız’a sosyal medyada yorum yağdı

ŞİMDİ KENDİ İŞİNİN PATRONİÇESİ...
Boşanmanın ardından Yıldız, Bursa'ya geri dönen Ayşegül, Haliç Üniversitesi'nde eğitimini aldığı iç mimarlığa yöneldi. Bir büro açtı ve kızıyla birlikte yeni bir yaşam kurdu.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı herkes şokta! Tatlıses’e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız’a sosyal medyada yorum yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan Ayşegül Yıldız, Instagram'dan yeni yaşını kutlayanlara teşekkürlerini iletti.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı herkes şokta! Tatlıses’e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız’a sosyal medyada yorum yağdı

Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Ayşegül Yıldız'ın yaşını öğrenenler şoke oldu. İşte güzeller güzeli Ayşegül başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

SON DAKİKA