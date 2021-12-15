İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı herkes şokta! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız'a sosyal medyada yorum yağdı
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı herkes şokta! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız'a sosyal medyada yorum yağdı... 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Önceki gün yeni yaşını kutlayan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın paylaşımlarının ardından takipçileri ünlü ismin yaşını merak ediyordu. İşte herkesi şaşırtan güzeller güzeli Ayşegül Yıldız'ın yaşı...
15.12.2021 17:12
- Son Güncelleme: 15.12.2021 17:18
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı herkes şokta! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız'a sosyal medyada yorum yağdı...
Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses, takvimler 2011 yılını gösterirken evlendi. Bir kız çocukları olan çift, 2013'te boşandılar.
Sosyal medyayı aktif kullanan Ayşegül Yıldız, Instagram'dan yeni yaşını kutlayanlara teşekkürlerini iletti.
Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Ayşegül Yıldız'ın yaşını öğrenenler şoke oldu. İşte güzeller güzeli Ayşegül başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...