İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız annesini paylaştı! 'Güzelliğiniz annenizden'
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada, anneannesini ziyarete gitti. Sosyal medyayı aktif kullanan Ayşegül Yıldız, annesi ve kızıyla fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Ayşegül Yıldız'ın paylaşımına, güzelliğini annesinden aldığı yönünde yorumlar yapıldı. İşte anneannesini ziyaret eden Elif Ada, Ayşegül Yıldız ve annesinin, '3 kuşak' fotoğrafı...
Güzelliği ve hanım hanımcık duruşu ile dikkat çeken İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Şu sıralar Bodrum'da olan Yıldız, önceki gün kızı Elif Ada ile birlikte annesini ziyarete gitti. Ayşegül Yıldız'ın annesi ve kızı Elif Ada ile çekildiği fotoğraf, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte ünlülerin aileleri...