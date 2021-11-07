İbrahim Tatlıses’in çocukları arasında yeni kriz! Kardeşi İdo Tatlıses’in düğününe gitmeyen Dilan Çıtak Tatlıses’ten olay açıklama!

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile olan evliliğinden olan çocuğu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğün ile evlendi. Düğüne çok sayıda ünlü isim katılırken, İbrahim Tatlıses'in çok yakın dostlarından Hülya Avşar düğünde yoktu.

Gülben Ergen'in ayağını kırdığı için düğüne gelemediği söylenirken Avşar ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Derya Tuna, Hülya Avşar'ı düğüne davet etmek istemedi.