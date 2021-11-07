İbrahim Tatlıses'in çocukları arasında yeni kriz! Kardeşi İdo Tatlıses'in düğününe gitmeyen Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay açıklama!
İbrahim Tatlıses'in çocukları arasında yeni kriz! Kardeşi İdo Tatlıses'in düğününe gitmeyen Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay açıklama geldi. Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz ay görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Çok konuşulan düğünde Sibel Can ve Hülya Avşar'ın olmaması kadar Tatlıses'in diğer çocuklarının yokluğu da dikkat çekti. İdo ile Yasemin'in düğününe Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmadı. Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu olmuştu, açıklama Dilan'dan geldi bakın ne dedi.
07.11.2021 09:42
- Son Güncelleme: 07.11.2021 10:07
İdo ile Yasemin'in düğününe Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmadı. Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu olmuştu. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses bu konuyla ilgili yorum yapmamıştı.
İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile olan evliliğinden olan çocuğu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğün ile evlendi. Düğüne çok sayıda ünlü isim katılırken, İbrahim Tatlıses'in çok yakın dostlarından Hülya Avşar düğünde yoktu.
Gülben Ergen'in ayağını kırdığı için düğüne gelemediği söylenirken Avşar ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Derya Tuna, Hülya Avşar'ı düğüne davet etmek istemedi.