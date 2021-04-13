İbrahim Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız'dan bomba çocuk itirafı: "Evet çok isterim keşke..."

İbrahim Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız'dan bomba çocuk itirafı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ayşegül Yıldız, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Tatlıses'in 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı eşi Ayşegül Yıldız, nisan sonu mayıs başı gibi İstanbul'a dönüş yapacağını ifade etti. Yıldız'ın 'Kaç kere aşık oldunuz?' ve '2. kez anne olmak istiyor musunuz?' sorularına verdiği yanıt ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız 2011 yılında evlendi ve bu evlilikten Elif Ada dünyaya geldi. 2013 yılında boşanan çiftin kızları Tatlıses'in tıpatıp aynısı...

13.04.2021 13:45 - Son Güncelleme: 13.04.2021 13:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





