İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde'yi bir çok kişi tanımıyor! İşte gözlerden uzak yaşayan kızları...

Bir yandan usta oyuncu Perihan Savaş, diğer bir yanda şarkıcı İbrahim Tatlıses... İbrahim Tatlıses 1979'da "Kara Yazma" filminde tanıştığı Perihan Savaş'a gönlünü kaptırmış bu aşkın magazin sayfalarına yansıması üzerine Adalet Durak boşanma davası açarak Tatlıses'le yollarını ayırmıştı. 1979–1982 yılları arasında bir birliktelik yaşamın ve İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın bu birlikteliklerinden Melek Zübeyde adında bir kızları oldu... İbrahim Tatlıses'in tüm çocukları arasında gözlerden uzak yaşanı o. Melek Zübeyde, 2008 yılında hayatını Volkan Akkaş ile birleştirdi. İşte İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları…

26.10.2019 16:14 - Son Güncelleme: 26.10.2019 16:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





