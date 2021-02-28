Bugünkü
Takvim

İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya 'biz evlendik' derse şok olmayın! Aile baskı yaptı kızı Dilan Çıtak Tatlıses onay verdi

İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya 'biz evlendik' derse şok olmayın! Ortaya atılan İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya evleniyor iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses ile fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşan ve ardından Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile yakınlığını gösteren paylaşımlarda bulunan Karakaya'nın, bir süredir düğün hazırlığında olduğu ileri sürüldü. Aslında iki ismin ilişkisi kopma noktasına gelmişti. Çünkü iddiaya göre Gülçin Karakaya'nın ailesi "Bu iş ya bitsin ya da evlenin" diye baskı yapıyordu. Kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile sevgili olduğu iddiasının ardından "Ben kadınsız yapamam" diyen Tatlıses'e, eski eşi Perihan Savaş'tan günlerce konuşulan bir yorum gelmiş ve ardından usta sanatçı, 'Gülçin kim, anlatayım' diyerek iddiaları yalanlamıştı.

28.02.2021 12:57 - Son Güncelleme: 28.02.2021 13:46
İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya 'biz evlendik' derse şok olmayın! Aile baskı yaptı kızı Dilan Çıtak Tatlıses onay verdi

İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya 'biz evlendik' derse şok olmayın! Aile baskı yaptı, Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses onay verdi... Magazin gündeminde yer alan bomba iddianın detayları şöyle...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya 'biz evlendik' derse şok olmayın! Aile baskı yaptı kızı Dilan Çıtak Tatlıses onay verdi

26 yaşındaki Gülçin Karakaya ve Tatlıses'in kalpli pozu geçtiğimiz günlerde sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü. Hürriyet'in haberine göre; İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı. Karakaya, Tatlıses'ten beklediği evlilik teklifini aldı ve 'Evet' cevabını verdi. İkili, şimdi nikah için hazırlıklara başladı.
Gülçin Karakaya'nın ailesi "Bu iş ya bitsin ya da evlenin" diye baskı yaptığı da iddialar arasında...

İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya 'biz evlendik' derse şok olmayın! Aile baskı yaptı kızı Dilan Çıtak Tatlıses onay verdi

İbrahim Tatlıses'in (69), geçtiğimiz yıl 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile Bodrum'dan yaptığı paylaşımlar dikkat çekmiş, ikilinin sevgili olduğu iddia edilmişti.

İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya 'biz evlendik' derse şok olmayın! Aile baskı yaptı kızı Dilan Çıtak Tatlıses onay verdi

"KİMDİR GÜLÇİN?"
Günlerce konuşulan konu hakkında usta sanatçı, sessizliğini bozmuş, "Kimdir Gülçin? Size anlatayım" diyerek, aşk iddialarına yanıt vermişti.

İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya 'biz evlendik' derse şok olmayın! Aile baskı yaptı kızı Dilan Çıtak Tatlıses onay verdi

Tatlıses, "Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter'ıma bakar, Instagram'ıma bakar. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil. Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman 'Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?" demişti.