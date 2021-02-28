İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya 'biz evlendik' derse şok olmayın! Aile baskı yaptı kızı Dilan Çıtak Tatlıses onay verdi

İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya 'biz evlendik' derse şok olmayın! Ortaya atılan İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya evleniyor iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses ile fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşan ve ardından Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile yakınlığını gösteren paylaşımlarda bulunan Karakaya'nın, bir süredir düğün hazırlığında olduğu ileri sürüldü. Aslında iki ismin ilişkisi kopma noktasına gelmişti. Çünkü iddiaya göre Gülçin Karakaya'nın ailesi "Bu iş ya bitsin ya da evlenin" diye baskı yapıyordu. Kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile sevgili olduğu iddiasının ardından "Ben kadınsız yapamam" diyen Tatlıses'e, eski eşi Perihan Savaş'tan günlerce konuşulan bir yorum gelmiş ve ardından usta sanatçı, 'Gülçin kim, anlatayım' diyerek iddiaları yalanlamıştı.

28.02.2021 12:57 - Son Güncelleme: 28.02.2021 13:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





