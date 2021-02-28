İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya 'biz evlendik' derse şok olmayın! Aile baskı yaptı kızı Dilan Çıtak Tatlıses onay verdi
İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya 'biz evlendik' derse şok olmayın! Ortaya atılan İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya evleniyor iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses ile fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşan ve ardından Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile yakınlığını gösteren paylaşımlarda bulunan Karakaya'nın, bir süredir düğün hazırlığında olduğu ileri sürüldü. Aslında iki ismin ilişkisi kopma noktasına gelmişti. Çünkü iddiaya göre Gülçin Karakaya'nın ailesi "Bu iş ya bitsin ya da evlenin" diye baskı yapıyordu. Kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile sevgili olduğu iddiasının ardından "Ben kadınsız yapamam" diyen Tatlıses'e, eski eşi Perihan Savaş'tan günlerce konuşulan bir yorum gelmiş ve ardından usta sanatçı, 'Gülçin kim, anlatayım' diyerek iddiaları yalanlamıştı.
26 yaşındaki Gülçin Karakaya ve Tatlıses'in kalpli pozu geçtiğimiz günlerde sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü. Hürriyet'in haberine göre; İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı. Karakaya, Tatlıses'ten beklediği evlilik teklifini aldı ve 'Evet' cevabını verdi. İkili, şimdi nikah için hazırlıklara başladı.
Gülçin Karakaya'nın ailesi "Bu iş ya bitsin ya da evlenin" diye baskı yaptığı da iddialar arasında...
Tatlıses, "Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter'ıma bakar, Instagram'ıma bakar. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil. Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman 'Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?" demişti.