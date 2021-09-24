İbrahim Tatlıses şarkılarıyla mest oldu! 12 yıl sonra döndü, İmparator’u izleyen o isim eski eş Ayşegül Yıldız’ın kadrajında...

Elif Tatlıses babasının en sevdiği şarkısının "Dom dom kurşunu" olduğunu söylerken eski eş de samimi açıklamasıyla dikkat çekti. Ayşegül Yıldız açıklamasında "Ben İbrahim Bey'den daha heyecanlıyım. Çok yakışıklı olmuş. Elif Ada da çok heyecanlı" dedi.