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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses şarkılarıyla mest oldu! 12 yıl sonra döndü, İmparator'u izleyen o isim eski eş Ayşegül Yıldız'ın kadrajında...

İbrahim Tatlıses şarkılarıyla mest oldu! 12 yıl sonra döndü, İmparator'u izleyen o isim eski eş Ayşegül Yıldız'ın kadrajında...

İbrahim Tatlıses şarkılarıyla mest oldu! 12 yıl sonra sahneye çıkan İmparator'u ilk kez izleyen kızı Elif Ada annesinin kadrajında göründü. 2011 yılında Tatlıses ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Elif Ada Tatlıses adında bir kız evlat dünyaya getiren Ayeşgül Yıldız, yıllar sonra sahneye çıkan eski eşi İbrahim Tatlıses'i konserinde yalnız bırakmadı. Silahlı saldırıya uğraması sonucunda ekranlara ve sahnelere ara veren Tatlıses, küllerinden doğdu. Yeniden sahne alan İmparator'u izleyenler arasında küçük kızı Elif Ada da vardı. Elif Ada'nın heyecanlı tavırları annesi Ayşegül Yıldız'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ayşegül Yıldız ise İbrahim Tatlıses konserinde muhabirlere verdiği, "İbrahim Bey çok yakışıklı olmuş" sözleriyle gündeme geldi.

24.09.2021 11:59 - Son Güncelleme: 24.09.2021 12:13
İbrahim Tatlıses şarkılarıyla mest oldu! 12 yıl sonra sahneye çıkan Tatlıses’i ilk kez izleyen Elif Ada Tatlıses annesinin kadrajında!

İbrahim Tatlıses şarkılarıyla mest oldu! 12 yıl sonra döndü, İmparator'u izleyen o isim eski eş Ayşegül Yıldız'ın kadrajında...

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İbrahim Tatlıses şarkılarıyla mest oldu! 12 yıl sonra döndü, İmparator’u izleyen o isim eski eş Ayşegül Yıldız’ın kadrajında...

İbrahim Tatlıses, 12 yılın ardından Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı. Konserde sanatçı için özel bir dekor tasarlanırken, geniş bir orkestra ekibi Tatlıses'e eşlik etti.

İbrahim Tatlıses şarkılarıyla mest oldu! 12 yıl sonra döndü, İmparator’u izleyen o isim eski eş Ayşegül Yıldız’ın kadrajında...

Tatlıses'in sahne tasarımı için 1.5 milyon TL harcadığı iddiası gündem olmuştu. Bu iddialı gecede Tatlıses'i eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı kızı Elif de yalnız bırakmadı.

İbrahim Tatlıses şarkılarıyla mest oldu! 12 yıl sonra döndü, İmparator’u izleyen o isim eski eş Ayşegül Yıldız’ın kadrajında...

Elif Tatlıses babasının en sevdiği şarkısının "Dom dom kurşunu" olduğunu söylerken eski eş de samimi açıklamasıyla dikkat çekti. Ayşegül Yıldız açıklamasında "Ben İbrahim Bey'den daha heyecanlıyım. Çok yakışıklı olmuş. Elif Ada da çok heyecanlı" dedi.

İbrahim Tatlıses şarkılarıyla mest oldu! 12 yıl sonra döndü, İmparator’u izleyen o isim eski eş Ayşegül Yıldız’ın kadrajında...

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Şafak Sezer, Gülben Ergen ve Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın yanı sıra sanat dünyasından birçok kişi izleyiciler arasında yer aldı. İşte Tatlıses'i izlemeye giden iki kızı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

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