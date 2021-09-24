İbrahim Tatlıses şarkılarıyla mest oldu! 12 yıl sonra döndü, İmparator'u izleyen o isim eski eş Ayşegül Yıldız'ın kadrajında...
İbrahim Tatlıses şarkılarıyla mest oldu! 12 yıl sonra sahneye çıkan İmparator'u ilk kez izleyen kızı Elif Ada annesinin kadrajında göründü. 2011 yılında Tatlıses ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Elif Ada Tatlıses adında bir kız evlat dünyaya getiren Ayeşgül Yıldız, yıllar sonra sahneye çıkan eski eşi İbrahim Tatlıses'i konserinde yalnız bırakmadı. Silahlı saldırıya uğraması sonucunda ekranlara ve sahnelere ara veren Tatlıses, küllerinden doğdu. Yeniden sahne alan İmparator'u izleyenler arasında küçük kızı Elif Ada da vardı. Elif Ada'nın heyecanlı tavırları annesi Ayşegül Yıldız'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ayşegül Yıldız ise İbrahim Tatlıses konserinde muhabirlere verdiği, "İbrahim Bey çok yakışıklı olmuş" sözleriyle gündeme geldi.
24.09.2021 11:59
- Son Güncelleme: 24.09.2021 12:13