İbrahim Tatlıses Instagram'dan aşkını ilan etti! Kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi ile Tatlıses'in Bodrum akşamları...

Son olarak Ayşegül Yıldız ile dünyaevine giren İbrahim Tatlıses'in üçüncü kez nikah masasına oturacağı iddia ediliyor. Önceki gün Kanal D ekranlarında yayılanan 2. Sayfa programına genç sevgilisi ile konuk olan Tatlıses, program esnasında genç sevgilisine bakarak "Çok mutluyum. Ben kadınsız yapamam. Allah sahibine bağışlasın" demesi dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Karakaya'nın Tatlıses'in tüm sosyal medya hesaplarını yönettiği öğrenildi.