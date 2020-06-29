İbrahim Tatlıses Instagram'dan aşkını ilan etti! Kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi ile Tatlıses'in Bodrum akşamları...
İbrahim Tatlıses sevgilisi ile aşkını sosyal medya hesabından ilan etti. 7 çocuk ve 9 torun sahibi olan İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile fotoğrafını 'Bodrum Akşamları' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. 'Ben kadınsız yapamam' diyen Tatlıses'in sevgilisi ile arasındaki yaş farkı magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte 2020 yılı bitmeden üçüncü evliliğini gerçekleştireceği iddia edilen İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi...
Son olarak Ayşegül Yıldız ile dünyaevine giren İbrahim Tatlıses'in üçüncü kez nikah masasına oturacağı iddia ediliyor. Önceki gün Kanal D ekranlarında yayılanan 2. Sayfa programına genç sevgilisi ile konuk olan Tatlıses, program esnasında genç sevgilisine bakarak "Çok mutluyum. Ben kadınsız yapamam. Allah sahibine bağışlasın" demesi dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Karakaya'nın Tatlıses'in tüm sosyal medya hesaplarını yönettiği öğrenildi.