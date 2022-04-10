İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın minik kızları 10 yaşında! Anne ve babasıyla doğum gününü kutlayan Elif Ada'ya yorum yağdı: "Babasının kızı"
İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın minik kızları 10 yaşında! Anne ve babasıyla doğum gününü kutlayan Elif Ada'ya sosyal medyada, "Babasının kızı", "Babasının tıpkısı" şeklinde yorumlar yağdı. 2011 yılında uzun süredir birlikte olduğu Ayşegül Yıldız ile evlenmişti Tatlıses... Çift 2011-2013 yılları arasında evli kalmış ve bu evliliklerinden Elif Ada adlarında bir kız bebeği kucaklarına almışlardı. Çiftin boşanmasının ardından Elif Ada Tatlıses, annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor. İşte göz önünde büyüyen Elif Ada Tatlıses'in son hali...
10.04.2022 17:16 - Son Güncelleme: 10.04.2022 17:23
İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın minik kızları 10 yaşında! Anne ve babasıyla doğum gününü kutlayan Elif Ada'ya "Babasının kızı" şeklinde yorumlar yağdı.
Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk olan Elif Ada Tatlıses utangaç tavırlarıyla ilgi odağı olmuştu. Baba kızın diyalogları izleyenleri hem güldürmüş hem hüzünlendirmişti.