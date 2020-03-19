İbrahim Tatlıses hayatının şokunu yaşadı! Milyonlarca lirası iki kadın...

Özlem P.'nin şirket üzerinden kendisine kiralık araç tahsis ettiği ve bu araca şirket hesabından 28 bin lira ödediği de ortaya çıktı. Yine raporda diğer görevli Fulya T.'nin de başka şahıslara ödeme yapmış gibi gösterip kestiği makbuzlarla hesabına 20 bin dolar geçirdiği belirlenirken, eşi Şahin Burak T.'yi 9 ay boyunca şirkette çalışmış gibi gösterdiği ve 30 bin lira şirketi zarara uğrattığı tespit edildi. Yine Fulya T.'nin bebeğin bakıcısı Emine Ö.'yü de şirkette 21 ay sigortalı gösterip 57 bin lira zarara uğrattığı belirlendi. Tüm bunlara ek olarak şirket üzerinden kendisine kiralık bir araç tahsis etti. Araba için ise şirketin 28 bin lira ödediği ortaya çıktı.