İbrahim Tatlıses gözden uzak tuttu Perihan Savaş gözünden sakındı! Kızları Melek Zübeyde'nın güzelliği anneden! İşte son hali
Kardeşlerinin aksine hep gözden uzak kalmıştı, sonunda ortaya çıktı. Anne babası tüm Türkiye tarafından tanınan Melek Zübeyde Akkaş tüm bunların aksine kameralardan uzak büyüdü. Melek Zübeyde Akkaş'ın 2008 yılında evlendiği Volkan Akkaş'tan Kemal Ali, Efe ve Zeynep Bal adında 3 çocuğu var. 39 yaşındaki Melek Zübeyde Akkaş'ın son hali dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in kızı Perihan Savaş'ın birebir kopyası... İşte İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş ve kardeşleri...
17.02.2022 19:36 - Son Güncelleme: 17.02.2022 19:36