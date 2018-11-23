İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza evleniyor mu? Demet Şener bu duruma ne diyecek?

İBRAHİM KUTLUAY VE EDWİNA SPONZA EVLENİYOR MU?

Sponza'nın alyansı, sosyetik yogacı ile aşkı İbrahim Kutluay'ın kendi arasında yüzük taktığını düşündürdü. Üç çocuğunun babasından 2012'de boşanan Sponza'nın sağ eline evlilik yüzüğü takması ise boşanma davası süren Kutluay'la aşkını bir adım öteye götürmek için gün saydığını kanıtladı. Bunun üzerine gözler Sponza'ya da ikinci kadın davası açan Demet Şener'e çevrildi.