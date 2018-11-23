İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza evleniyor mu? Demet Şener bu duruma ne diyecek?
Demet Şener'in İbrahim Kutluay'la evliliğinin bitmesine neden olarak gösterdiği Edwina Sponza'nın parmağındaki tam tur pırlanta yüzük, 'İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza evleniyor mu?' sorularını akıllara getirdi. Kutluay'la aşkı doludizgin süren sosyetik yogacı, pırlanta alyansıyla verdiği pozla evlilik sinyalleri mi vermek istedi? Demet Şener'in konuyla ilgili neler söyleyeceği ise merak konusu oldu...
Güzel manken Demet Şener, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile olan evliliğini geçtiğimiz ocak ayında sonlandırmıştı. 13 yıllık evlilik ve 2 çocuk ardından boşanan ünlü manken Demet Şener, evliliğinin bitme sebebi olarak İbrahim Kutluay'ın kendisini sosyetik güzel Edwina Sponza ile aldatması olarak göstermişti...
İki çocuğunun babası Kutluay'la çekişmeli boşanma davası hala süren Şener, yasak aşk iddiasının patladığı günlerde "İbrahim boşanmamak için yalvardı" demişti. Ancak, Kutluay'la ilişkisi doludizgin süren sosyetik yogacının geçtiğimiz günlerde çekilen fotoğraflarındaki bir detay bu aşkın gelip geçici olmadığını gözler önüne serdi. Bir dergi çekimi için objektif karşısına geçen sosyetik güzelin parmağındaki tam tur pırlanta alyans dikkat çekti.
İBRAHİM KUTLUAY VE EDWİNA SPONZA EVLENİYOR MU?
Sponza'nın alyansı, sosyetik yogacı ile aşkı İbrahim Kutluay'ın kendi arasında yüzük taktığını düşündürdü. Üç çocuğunun babasından 2012'de boşanan Sponza'nın sağ eline evlilik yüzüğü takması ise boşanma davası süren Kutluay'la aşkını bir adım öteye götürmek için gün saydığını kanıtladı. Bunun üzerine gözler Sponza'ya da ikinci kadın davası açan Demet Şener'e çevrildi.