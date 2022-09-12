İbrahim Erkal'ın 'Canısı' olarak ünlenmişti... Emine Ün bikinili kareleriyle ortalığı salladı görenler: "Kim der bir çocuk annesi"
İbrahim Erkal'ın 'Canısı' olarak ünlenmişti... Emine Ün bikinili kareleriyle ortalığı salladı görenler, "Kim der bir çocuk annesi" , "Hiç yaş almıyor sanki" yorumları yaptı.1992 senesinde modellik yaparak başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Emine Ün, özellikle İbrahim Erkal ile başrolünü üstlendiği 'Canısı' filmiyle hafızalara kazındı. Duru adında bir kızı olan Emine Ün Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Tatilin son günlerini Bodrum'da geçiren Emine, bikinili kareleriyle dikkat çekerken, 'Emine Ün kaç yaşında?' sorusunun yanıtını görenler gözlerine inanamadı.
12.09.2022 17:32 - Son Güncelleme: 12.09.2022 17:41
EMİNE HİÇ YAŞ ALMIYOR SANKİ
İbrahim Erkal'ın 'Canısı' olarak ünlenmişti... Emine Ün bikinili kareleriyle ortalığı salladı görenler, "Kim der bir çocuk annesi" , "Hiç yaş almıyor sanki" yorumları yaptı.
Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.
17 yaşında Duru adında bir kızı olan Emine Ün Instagram paylaşımlarıyla son dönemde sık sık gündeme geliyor.
Tatilin son günlerini Bodrum'da geçiren oyuncu ve model Emine Ün bikinili pozlarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.