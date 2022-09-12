EMİNE HİÇ YAŞ ALMIYOR SANKİ

İbrahim Erkal'ın 'Canısı' olarak ünlenmişti... Emine Ün bikinili kareleriyle ortalığı salladı görenler, "Kim der bir çocuk annesi" , "Hiç yaş almıyor sanki" yorumları yaptı.