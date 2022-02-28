İbrahim Erkal'ın Canısı filmiyle hafızalara kazınan Emine Ün'ün biricik kızı büyüdü! Son hali hayran bıraktı gören dilini ısırdı
İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Emine Ün, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, Emre Kınay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Duru Kınay ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Emine Ün'ün güzeller güzeli kızı Duru'nun son halini görenler ise hayran kaldı. İşte Emine'e Ün'ün kızı Duru Kınay'ın son hali...
28.02.2022 18:17 - Son Güncelleme: 28.02.2022 18:17
İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile bir döneme damga vuran Emine Ün, şimdilerde reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteriyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Emine Ün, kızı Duru ile yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Oyuncu, Emre Kınay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Duru Kınay ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
Emine Ün paylaşımına düştüğü notla kızına olan özlemini dile getirirken 17 yaşındaki Duru'nun güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.