İbrahim Erkal'ın annesi Hatice Erkal’ın gözleri doldu oğlunu 4 yıl önce toprağa vermişti! '"Asıl şimdi öldü” dedirten ayıp!
İbrahim Erkal'ın annesi Hatice Erkal'ın gözleri doldu oğlunu 4 yıl önce toprağa vermişti! "Asıl şimdi öldü" dedirten ayıp magazin gündeminde. Talihsiz bir kaza sonucu 2017 yılında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal geride gözü yaşlı 3 çocuk, bir eş, anne ve sayısız seven bıraktı. İbrahim Erkal'ın hayatını anlatan belgeselin galasına, ünlü sanatçının annesine yapılan saygısızlık damga vurdu. Belgeselin gösterimini gözleri dolarak izleyen anne Hatice Erkal'ın ikinci protokolde oturtulması tepkilere neden oldu.
'"ASIL ŞİMDİ ÖLDÜ" DEDİRTEN AYIP!
İbrahim Erkal'ın annesi Hatice Erkal'ın gözleri doldu oğlunu 4 yıl önce toprağa vermişti! '"Asıl şimdi öldü" dedirten ayıp, Erkal'ın hayatını konu alan 90 dakikalık "Ömrüm Bitmeyen Şarkı" ismindeki belgeselin gala gecesinde yaşandı.
2017 yılında vefat ederek hayranlarını yasa boğan ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından belgeseli yapıldı. 90 dakikalık "Ömrüm Bitmeyen Şarkı" ismindeki belgeselin gala gecesine Erkal'ın annesi de dahil olmak üzere pek çok kişi katılarak duygusal anlar yaşadı.
ANNE ERKAL'A BÜYÜK SAYGISIZLIK
Erzurum Zirve2000'in haberine göre gala gecesine anne Hatice Erkal'a yapılan saygısızlık damga vurdu. Oğlunun hayatının anlatıldığı belgeselin gösteriminde Hatice Erkal'ın protokolde ilk sıra yerine ikinci sıraya oturtulması büyük tepki çekerken, bazı izleyiciler ise salonu terk ederek bu durum karşısındaki memnuniyetsizliklerini dile getirdiler.
"İBRAHİM ERKAL ASIL ŞİMDİ ÖLDÜ"
Yapılan saygısızlık karşısında bir vatandaş, "Bu protokolde oturanlar kimler? Kendilerini ne sanıyorlar. Bir sanatçının bize bıraktığı ve en büyük emaneti olan annesine yapılan saygısızlık affedilemez. O bir anne. O bizim emanetimiz. Nasıl olur da bir anneyi arka sıralara atarak bu töreni yaptılar. Nasıl rahat rahat o koltuklarda oturdular. Bir sanatçının hayatının anlatıldığı törende annesine değer verilmiyor. İbrahim Erkal bu durumu görseydi kahrından ölürdü. İbrahim Erkal asıl şimdi öldü" ifadelerini kullandılar.