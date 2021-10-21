İbrahim Erkal'ın annesi Hatice Erkal’ın gözleri doldu oğlunu 4 yıl önce toprağa vermişti! '"Asıl şimdi öldü” dedirten ayıp!

"İBRAHİM ERKAL ASIL ŞİMDİ ÖLDÜ"

Yapılan saygısızlık karşısında bir vatandaş, "Bu protokolde oturanlar kimler? Kendilerini ne sanıyorlar. Bir sanatçının bize bıraktığı ve en büyük emaneti olan annesine yapılan saygısızlık affedilemez. O bir anne. O bizim emanetimiz. Nasıl olur da bir anneyi arka sıralara atarak bu töreni yaptılar. Nasıl rahat rahat o koltuklarda oturdular. Bir sanatçının hayatının anlatıldığı törende annesine değer verilmiyor. İbrahim Erkal bu durumu görseydi kahrından ölürdü. İbrahim Erkal asıl şimdi öldü" ifadelerini kullandılar.