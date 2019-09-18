İbrahim Erkal ve eşi Filiz Akgün'ün kızları Elif Su büyüdü! İşte ölümü ile yasa boğan İbrahim Erkal'ın kızı...

Canısı, Ömrüm, Çare Gelmez, Sen Aldırma, Vur Dibine gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran İbrahim Erkal, ölümü ile tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 52 yaşında hayata veda eden İbrahim Erkal geride 3 çocuk bıraktı. Bunlardan biri de eşi Filiz Akgün ile olan evliliğinden doğan kızı Elif Su. İbrahim Erkal, kızı Elif Su henüz 12 günlükken hayata gözlerini yummuştu. 2 buçuk yaşındaki Elif Su'nun annesi Filiz Erkal ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

18.09.2019 16:22 - Son Güncelleme: 18.09.2019 16:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





