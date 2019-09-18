GaleriMagazin

İbrahim Erkal ve eşi Filiz Akgün'ün kızları Elif Su büyüdü! İşte ölümü ile yasa boğan İbrahim Erkal'ın kızı...

Canısı, Ömrüm, Çare Gelmez, Sen Aldırma, Vur Dibine gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran İbrahim Erkal, ölümü ile tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 52 yaşında hayata veda eden İbrahim Erkal geride 3 çocuk bıraktı. Bunlardan biri de eşi Filiz Akgün ile olan evliliğinden doğan kızı Elif Su. İbrahim Erkal, kızı Elif Su henüz 12 günlükken hayata gözlerini yummuştu. 2 buçuk yaşındaki Elif Su'nun annesi Filiz Erkal ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

18.09.2019 16:22 - Son Güncelleme: 18.09.2019 16:55
İbrahim Erkal ve eşi Filiz Akgün'ün kızları Elif Su büyüdü! İşte ölümü ile yasa boğan İbrahim Erkal'ın kız...

Şarkıları ile bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı İbrahim Erkal 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. İbrahim Erkal'ın ani gidişi sevenlerini yasa boğmuş ardından gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı.

İbrahim Erkal ve eşi Filiz Akgün'ün kızları Elif Su büyüdü! İşte ölümü ile yasa boğan İbrahim Erkal'ın kız...

İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük çocuğu Elif Su henüz 12 günlüktü. Geriye ise Elif Su ve babası İbrahim Erkal'ın birlikte çekildiği bu fotoğraflar kaldı.

Elif Su şimdi 2,5 yaşında. Anne Filiz Erkal, kızının fotoğraflarını sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşıyor. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

İbrahim Erkal ve eşi Filiz Akgün'ün kızları Elif Su büyüdü! İşte ölümü ile yasa boğan İbrahim Erkal'ın kız...

HAKAN PEKER VE OĞLU BURAK

İbrahim Erkal ve eşi Filiz Akgün'ün kızları Elif Su büyüdü! İşte ölümü ile yasa boğan İbrahim Erkal'ın kız...

YILDIZ TİLBE VE KIZI SEZEN

İbrahim Erkal ve eşi Filiz Akgün'ün kızları Elif Su büyüdü! İşte ölümü ile yasa boğan İbrahim Erkal'ın kız...

BURAK KUT VE KIZI

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'tan canlı yayında itiraf: Sinemde kapanmayan bir yaradır
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'tan canlı yayında itiraf: Sinemde kapanmayan bir yaradır