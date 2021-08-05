İbrahim Çelikkol’un eşi Mihre Çelikkol ve Fahriye Evcen’i görenler inanamıyor! Meğer İbrahim Çelikkol’un eşi Mihre...

Marmaris'te yangın söndürme çalışmalarına katılarak herkesin takdirini toplayan İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol ise hem güzelliği hem de Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'e olan benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor. İşte başta İbrahim Çelikkol olmak üzre ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.