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İbrahim Çelikkol'un akıllara zarar yoga pozu sosyal medyayı salladı! Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılacak olan Mehdi'nin eşi...

İbrahim Çelikkol, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 38 yaşındaki oyuncu Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili, Merhamet, İffet gibi dizilerin ardından şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide Mehdi karakterine hayat veriyor. Ancak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterinin hikayesinin son bulması nedeniyle İbrahim Çelikkol diziye veda ediyor. Özel hayatı çok merak edilen İbrahim Çelikkol'un yogaya özel bir ilgisi olduğu biliniyor. Zaten son paylaşımı bunu kanıtlar nitelikte.

29.03.2021 15:28 - Son Güncelleme: 29.03.2021 15:44
İbrahim Çelikkol'un akıllara zarar yoga pozu sosyal medyayı salladı! Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılacak olan Mehdi'nin eşi...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Demet Özdemir ile başrolleri paylaşan İbrahim Çelikkol ve yoga eğitmeni Seda Deliormanlı'nın birlikte verdikleri acroyoga pozu gündem oldu.

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İbrahim Çelikkol'un akıllara zarar yoga pozu sosyal medyayı salladı! Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılacak olan Mehdi'nin eşi...

Instagram hesabında 1 milyon 800 bin takipçisi bulunan ünlü oyuncu son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

İbrahim Çelikkol'un akıllara zarar yoga pozu sosyal medyayı salladı! Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılacak olan Mehdi'nin eşi...

İbrahim Çelikkol 2017 yılında nikah masasına oturduğu Mihre Çelikkol ile mutlu evliliklerini 2019 yılında oğulları Ali ile taçlandırmıştı.

İbrahim Çelikkol'un akıllara zarar yoga pozu sosyal medyayı salladı! Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılacak olan Mehdi'nin eşi...

Mutlu evliliklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seren ünlü çift her paylaşımlarıyla olay yaratıyor.

İbrahim Çelikkol'un akıllara zarar yoga pozu sosyal medyayı salladı! Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılacak olan Mehdi'nin eşi...

Bu arada sosyal medya kullanıcılarının Mihre Çelikkol'u, güzel oyuncuyu Fahriye Evcen'e fazlasıyla benzetiyor.