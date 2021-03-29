İbrahim Çelikkol'un akıllara zarar yoga pozu sosyal medyayı salladı! Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılacak olan Mehdi'nin eşi...

İbrahim Çelikkol, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 38 yaşındaki oyuncu Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili, Merhamet, İffet gibi dizilerin ardından şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide Mehdi karakterine hayat veriyor. Ancak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterinin hikayesinin son bulması nedeniyle İbrahim Çelikkol diziye veda ediyor. Özel hayatı çok merak edilen İbrahim Çelikkol'un yogaya özel bir ilgisi olduğu biliniyor. Zaten son paylaşımı bunu kanıtlar nitelikte.

29.03.2021 15:28 - Son Güncelleme: 29.03.2021 15:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





