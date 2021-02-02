İbrahim Çelikkol ikinci kez baba mı oluyor? Fahriye Evcen'e benzetilen eşi bombayı patlattı! 'İsmi bile belli'
İbrahim Çelikkol, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 38 yaşındaki oyuncu Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili, Merhamet, İffet gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizi ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Çelikkol'un eşi, Fahriye Evcen'e olan benzerliği ile geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Ali adında bir erkek evlada sahip olan çift, ikinci bebeği sabırsızlıkla bekliyor. Öyle ki ismi bile hazır... İşte başta İbrahim Çelikkol olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
İBRAHİM ÇELİKKOL İKİNCİ KEZ BABA MI OLUYOR?
Fahriye Evcen'e benzetilen eşi ile bu kez de kız bebek müjdesi! Şimdiler Doğduğunda Ev Kaderindir adlı dizide hayat verdiği Mehdi karakteriyle ekranlarda boy gösteren İbrahim Çelikkol bir yandan da özel hayatında mutluluğun keyfini sürüyor. Hayatını mimar Mihre Mutlu ile birleştiren İbrahim Çelikkol, oğlu Ali'yi kucağına aldıktan sonra çocuk defterini kapatmadıklarını açıkladı.
Hem güzelliği hem de Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'e olan benzerliğiyle son günlerde adından sıkça söz ettiren İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol bombayı patlattı. 32 yaşındaki Mihre Çelikkol, "Çocuk defterini kapattınız mı?" sorusuna "Hayır, aksine ikinciyi düşünüyoruz. Bir de kızımız olsun istiyoruz. Hatta adı bile şimdiden belli" yanıtını vererek sevenlerini heyecanlandırdı.