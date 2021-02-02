İbrahim Çelikkol ikinci kez baba mı oluyor? Fahriye Evcen'e benzetilen eşi bombayı patlattı! 'İsmi bile belli'

İbrahim Çelikkol, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 38 yaşındaki oyuncu Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili, Merhamet, İffet gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizi ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Çelikkol'un eşi, Fahriye Evcen'e olan benzerliği ile geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Ali adında bir erkek evlada sahip olan çift, ikinci bebeği sabırsızlıkla bekliyor. Öyle ki ismi bile hazır... İşte başta İbrahim Çelikkol olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

02.02.2021 09:39 - Son Güncelleme: 02.02.2021 10:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





