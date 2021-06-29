İbrahim Büyükak baba oldu! İlk kareleri sosyal medyada paylaştı işte Aslan Oktay bebek…

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Oğlumuz "Aslan Oktay" dün akşam dünyaya geldi. Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz"