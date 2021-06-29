İbrahim Büyükak baba oldu! İlk kareleri sosyal medyada paylaştı işte Aslan Oktay bebek…
İbrahim Büyükak baba oldu! 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturan İbrahim Büyükak'tan müjdeli haber geldi. Nurdan-İbrahim Büyükak çifti, Aslan Oktay adını verdikleri bebeklerini dün kucaklarına aldı. İlk kez babalık duygusunu tadan İbrahim Büyükak ise oğlu Aslan Oktay ve eşi Nurdan Beşen ile doğum sonrası verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı. İşte İbrahim Büyükak'ın o paylaşımı…
29.06.2021 19:11
- Son Güncelleme: 29.06.2021 19:11
Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Nurdan Beşen ile İbrahim Büyükak dün oğlu Aslan Oktay'ı kucağına aldı.
Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran İbrahim Büyükak, oğlu Aslan Oktay ve eşi Nurdan Beşen ile doğum sonrası verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncu, paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Oğlumuz "Aslan Oktay" dün akşam dünyaya geldi. Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz"
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise paylaşıma yoğun ilgi göstererek ünlü çifte tebrik mesajları yağdırdı.
İşte başta Nurdan-İbrahim Büyükak çiftinin oğulları Aslan Oktay olmak üzere ünlü isimlerin çocukları…