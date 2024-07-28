İbo ve Güllüşah'ın Oya'sıydı... Yeşilçam'ın güzeller güzeli yıldızı Deniz Türkali'nin kızı ünlü şarkıcı çıktı! Kemal Sunal'ın partneri...

Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerinde Kemal Sunal ve Gülşah Soydan'ın yer aldığı "İbo ile Güllüşah" filmi, dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu. Bu filmde gazeteci Oya karakterine hayat veren Deniz Türkali, usta oyunculuğuyla dikkat çekmişti. Ancak Deniz Türkali'nin yalnızca kendisi değil, kızı da bir o kadar ünlü ve başarılı. Deniz Türkali, hem oyunculuk kariyeri hem de anneliğiyle gurur duyulacak bir yaşam öyküsüne sahip. İşte merak edilenler...