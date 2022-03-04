İbo Show'da yeniden boy gösteren oryantal Didem son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti! Seren Serengil 'seksi görünüyorsun' deyince...
İbo Show'a katılan oryantal Didem son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti! Seren Serengil 'seksi görünüyorsun' deyince rahatsız olan Didem Kınalı, yeniden gündemde. Yıllar sonra tekrar 'İbo Show'da sahne almaya başlayan oryantal Didem Kınalı, konuk olduğu programda Seren Serengil'in "oryantal kıyafeti giymiyor ama çok seksi görünüyor" sözlerine tepkisiz kalmadı, bakın ne dedi.
İbo Show'a katılan oryantal Didem son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti! Seren Serengil 'seksi görünüyorsun' deyince Didem bakın nasıl tepki verdi...
İbrahim Tatlıses sayesinde ünlü olan oryantal Didem Kınalı yeniden ekrana dönmek istediğini her fırsatta dile getiriyordu. Oryantal Didem yılbaşı gecesinden sonra yeniden İbo Show'da oryantal yapmaya başladı. Ancak Kınalı İbo Show'da oryantal kıyafeti tercih etmiyor.
Oryantal Didem Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu ve bu konuda yapılan yoruma hemen müdahale etti. Seren Serengil Didem'in tamamen kapalı giyinmesiyle ilgili "Oryantal kıyafeti giymiyor kapalı bir kıyafet giyiyor ama bu kadar mı seksi olunur!" derken ünlü oryantal hemen müdahale etti ve "Öyle demeyelim şimdi" dedi.
Didem Kınalı'nın bu sözlerinden sonra Bircan Balı ise "Onu da giydirmezler şimdi" yorumunda bulundu. 10 yıl önce İbrahim Tatlıses'in programında boy göstermeye başladıktan sonra şöhreti yakalayan oryantal Didem, kısa sürede Tatlıses'in gözdesi olmuş ve Asena'yı tahtından etmişti.