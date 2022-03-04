İbo Show'da yeniden boy gösteren oryantal Didem son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti! Seren Serengil 'seksi görünüyorsun' deyince...

Oryantal Didem Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu ve bu konuda yapılan yoruma hemen müdahale etti. Seren Serengil Didem'in tamamen kapalı giyinmesiyle ilgili "Oryantal kıyafeti giymiyor kapalı bir kıyafet giyiyor ama bu kadar mı seksi olunur!" derken ünlü oryantal hemen müdahale etti ve "Öyle demeyelim şimdi" dedi.