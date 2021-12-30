İbo Show 2022 yılbaşı konukları arasındaki Gülben Ergen göğsünü açtı olay oldu! "Sesi olmayan Gülben'in gündem olma çabası" tepkileri yağdı
İbo Show yılbaşı konukları arasındaki Gülben Ergen göğsünü açtı olay oldu! İbo Show, yılbaşı özel programıyla 31 Aralık'ta ekrana gelecek. Ünlüler geçidinin yaşanacağı programda Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer yer alacak. Şimdiden dikkat çeken Gülben Ergen'in dekoltesini gören sosyal medya kullanıcıları, "Sesi olmayan Gülben'in gündem olma çabası" şeklinde tepki gösterdi.
30.12.2021 10:46
- Son Güncelleme: 30.12.2021 10:51
İbo Show 2022 yılbaşı konukları arasındaki Gülben Ergen göğsünü açtı olay oldu! "Sesi olmayan Gülben'in gündem olma çabası" tepkileri yağdı. İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ekrana dönmesine sebep olan İbo Show yılbaşı için özel konuklarla yeni sezona başlıyor.
Ünlüler geçidinin yaşanacağı İbo Show'da Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer gibi isimler yer alacak.
İbrahim Tatlıses'in de sunuculuğunu yaptığı İbo Show , yılbaşı özel bölümüyle Star TV'de izleyicisiyle buluşacak.