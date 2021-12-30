İbo Show 2022 yılbaşı konukları arasındaki Gülben Ergen göğsünü açtı olay oldu! "Sesi olmayan Gülben'in gündem olma çabası" tepkileri yağdı. İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ekrana dönmesine sebep olan İbo Show yılbaşı için özel konuklarla yeni sezona başlıyor.