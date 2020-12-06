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İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlü ismin annesi! Duyanlar şaşıp kalıyor...

Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'daki Oya'nın kızı duyanları şoke etti. Yeşilçam'da Kemal Sunal'ın damga vurduğu İbo ile Güllüşah filmindeki Oya karakterini canlandıran Deniz Türkali'nin kızı da kendi gibi ünlü biri... İşte Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve Kemal Sunal ve Gülşah Soydan'ın oynadığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi İbo ile Güllüşah'ta Gazeteci Oya'nın kızı başta olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları...

06.12.2020 16:31 - Son Güncelleme: 06.12.2020 16:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





