Haberler Galeri Magazin İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlü ismin annesi! Duyanlar şaşıp kalıyor...

İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlü ismin annesi! Duyanlar şaşıp kalıyor...

Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'daki Oya'nın kızı duyanları şoke etti. Yeşilçam'da Kemal Sunal'ın damga vurduğu İbo ile Güllüşah filmindeki Oya karakterini canlandıran Deniz Türkali'nin kızı da kendi gibi ünlü biri... İşte Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve Kemal Sunal ve Gülşah Soydan'ın oynadığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi İbo ile Güllüşah'ta Gazeteci Oya'nın kızı başta olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları...

06.12.2020 16:31 - Son Güncelleme: 06.12.2020 16:31
İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlünün annesi! Duyanlar şaşıp kalıyor...

Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'ta Gazeteci Oya'nın kızı da ünlü bir isim. İşte başta Deniz Türkali olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları....

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlünün annesi! Duyanlar şaşıp kalıyor...

'Gazeteci Oya'ya hayat veren usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı Deniz Türkali!1978 yapımı filmde 'Gazeteci Oya' karakterine hayat veren oyuncu, şimdilerde sinemanın ustaları arasına girmeyi başarmış bir isim...

İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlünün annesi! Duyanlar şaşıp kalıyor...


Nişantaşı Kız Lisesinde okudu, Şişli Koleji'nden mezun oldu. Lisede okurken Tiyatro ile ilgilendi. Liseden sonra Konservatuar Tiyatro Bölümünü kazandı ve 2 yıl okuduktan sonra tiyatro eğitimine Londra'da devam kararı alıp İngiltere'ye gitti.

İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlünün annesi! Duyanlar şaşıp kalıyor...

1964 yılında İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile evlendi. Deniz Türkali, Londra'da tiyatro eğitiminin yanında müzik çalışmalarını beraberinde gerçekleştirdi. Birçok ülkede konserler verdi. Türkiye'ye döndükten sonra bir sure Milliyet Yayınları'nda yayın danışmanlığı yaptı. Sinema ve TV filmlerinde oynadı. Film senaryoları yazdı. Film müziklerini seslendirdi. Tiyatronun yanı sıra kabare programlarında oynadı.

İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlünün annesi! Duyanlar şaşıp kalıyor...

Usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızının şarkıcı olduğunu biliyor musunuz?

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Maria ile Mustafa'nın yakışıklı oyuncusu Hilmi Cem İntepe'nin ablasına bakın! Merve güzelliğiyle hayran bıraktı...
Maria ile Mustafa'nın yakışıklı oyuncusu Hilmi Cem İntepe'nin ablasına bakın! Merve güzelliğiyle hayran bıraktı...