Hüsnü Çoban’dan jet ski şov suları saça saça oğluyla keyif yaptı! Arka Sokaklar’ın yıldızı Özgür Ozan’ın eşi meğer...

Kanal D'nin 16 sezondur izleyicisi ile buluşan fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da 'Komiser Hüsnü Çoban' karakterini canlandıran Özgür Ozan, yazı Çeşme'deki evinde geçiriyor. Önceki gün ailece bir beach'e giden Ozan, ilerleyen saatlerde küçük oğlu Ali Demir ile birlikte jet-skiye bindi. Oğlu için jet-skiye binen usta oyuncu, suyun üzerinde minik minik ilerleyerek oğlunu gezdirdi.