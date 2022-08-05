Hüsnü Çoban'dan jet ski şov suları saça saça oğluyla keyif yaptı! Arka Sokaklar'ın yıldızı Özgür Ozan'ın eşi meğer...
2006 yılından bu yana ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, akıllara bu karakter ile yerleşti desek abartmış olmayız. Arka Sokaklar'ın değişmeyen karakterlerinden biri olan Hüsnü Çoban gelecek sezonda da Arka Sokaklar kadrosunda yer alacak. Yeni sezon öncesinde ailesiyle Çeşme'de tatilin tadını çıkaran Özgür Ozan'ın oğluyla keyifli halleri kameralara yansıdı. İşte detaylar...
05.08.2022 09:58 - Son Güncelleme: 05.08.2022 09:58
Kanal D'nin 16 sezondur izleyicisi ile buluşan fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da 'Komiser Hüsnü Çoban' karakterini canlandıran Özgür Ozan, yazı Çeşme'deki evinde geçiriyor. Önceki gün ailece bir beach'e giden Ozan, ilerleyen saatlerde küçük oğlu Ali Demir ile birlikte jet-skiye bindi. Oğlu için jet-skiye binen usta oyuncu, suyun üzerinde minik minik ilerleyerek oğlunu gezdirdi.
Baba oğulun keyifli halleri objektiflere yansıdı. 2006 yılında Neslihan Uğur ile dünyaevine giren Özgür Ozan'ın, Ali Demir dışında Derin Deniz adında bir oğlu daha bulunuyor.