Hüseyin Kağıt sırılsıklam aşık! ‘Sultanım’ diye seslendiği eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı Songül Karlı detayı dikkat çekti
Hüseyin Kağıt sırılsıklam aşık! Hüseyin Kağıt, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'a konuk olmasının ardından gündem oldu. Özkan Özcan ile birlikte 2012 yılında seslendirdiği "Hayatı Tesbih Yapmışım" şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 1982 yılında Ankara Haymana'da dünyaya gelen ve aslen Trabzonlu olan üç çocuk babası Hüseyin Kağıt'ın özellikle ailesi merak edildi. Ünlü sanatçının "Sultanım" diye seslendiği eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "Allah ayırmasın" yorumları yapıldı. Kağıt'ın eşiyle yaptığı bir paylaşımdaki Songül Karlı detayı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Kaderde Gülecekmiş, Hüseyin Kağıt'ın gözünden sakındığı güzeller güzeli eşi...
20.04.2022 18:49 - Son Güncelleme: 20.04.2022 18:49
Kağıt'ın eşiyle yaptığı bir paylaşımdaki Songül Karlı detayı ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı, meslektaşının eşiyle verdiği pozları beğenen ilk isimlerden oldu.