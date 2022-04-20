RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hüseyin Kağıt sırılsıklam aşık! ‘Sultanım’ diye seslendiği eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı Songül Karlı detayı dikkat çekti

Hüseyin Kağıt sırılsıklam aşık! ‘Sultanım’ diye seslendiği eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı Songül Karlı detayı dikkat çekti

Hüseyin Kağıt sırılsıklam aşık! Hüseyin Kağıt, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'a konuk olmasının ardından gündem oldu. Özkan Özcan ile birlikte 2012 yılında seslendirdiği "Hayatı Tesbih Yapmışım" şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 1982 yılında Ankara Haymana'da dünyaya gelen ve aslen Trabzonlu olan üç çocuk babası Hüseyin Kağıt'ın özellikle ailesi merak edildi. Ünlü sanatçının "Sultanım" diye seslendiği eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "Allah ayırmasın" yorumları yapıldı. Kağıt'ın eşiyle yaptığı bir paylaşımdaki Songül Karlı detayı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Kaderde Gülecekmiş, Hüseyin Kağıt'ın gözünden sakındığı güzeller güzeli eşi...

20.04.2022 18:49 - Son Güncelleme: 20.04.2022 18:49
Hüseyin Kağıt sırılsıklam aşık! ‘Sultanım’ diye seslendiği eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı Songül Karlı detayı dikkat çekti

İbo Show'a konuk olan ünlü şarkıcı Hüseyin Kağıt'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 200'e yakın şarkısı bulunan ve "Hayatı Tesbih Yapmışım" parçasıyla hafızalara kazınan Hüseyin Kağıt'ın özellikle ailesi merak edildi.

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Hüseyin Kağıt sırılsıklam aşık! ‘Sultanım’ diye seslendiği eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı Songül Karlı detayı dikkat çekti

Evli ve üç çocuk sahibi olan sanatçının "Sultanım" diye seslendiği eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "Allah ayırmasın" yorumları yapıldı.

Hüseyin Kağıt sırılsıklam aşık! ‘Sultanım’ diye seslendiği eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı Songül Karlı detayı dikkat çekti

Kağıt'ın eşiyle yaptığı bir paylaşımdaki Songül Karlı detayı ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı, meslektaşının eşiyle verdiği pozları beğenen ilk isimlerden oldu.

Hüseyin Kağıt sırılsıklam aşık! ‘Sultanım’ diye seslendiği eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı Songül Karlı detayı dikkat çekti

İşte Hüseyin Kağıt başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Hüseyin Kağıt sırılsıklam aşık! ‘Sultanım’ diye seslendiği eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı Songül Karlı detayı dikkat çekti

TİMUÇİN ESEN

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