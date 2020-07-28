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Hülya Şen yine soluğu savcılıkta aldı! Hülya Şen: ‘Yettin artık sen’ deyip beni dövdü...

Hülya Şen, yaşadığı apartmanın çatı katında kedi beslediği için apartman yöneticisi tarafından darp edilmiş, ardından savcılığa şikayette bulunmuştu. Şikayetinin ardından yeniden darp ve tehdit edildiğini belirten oyuncu, bir kez daha savcının kapısını çaldı. 52 yaşındaki Hülya Şen "Yönetici bu kez de 'Yettin artık sen' diyerek beni darp etti" diyerek şikayetçi oldu.

28.07.2020 14:16 - Son Güncelleme: 28.07.2020 14:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





