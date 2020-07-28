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Hülya Şen yine soluğu savcılıkta aldı! Hülya Şen: ‘Yettin artık sen’ deyip beni dövdü...

Hülya Şen, yaşadığı apartmanın çatı katında kedi beslediği için apartman yöneticisi tarafından darp edilmiş, ardından savcılığa şikayette bulunmuştu. Şikayetinin ardından yeniden darp ve tehdit edildiğini belirten oyuncu, bir kez daha savcının kapısını çaldı. 52 yaşındaki Hülya Şen "Yönetici bu kez de 'Yettin artık sen' diyerek beni darp etti" diyerek şikayetçi oldu.

28.07.2020 14:16 - Son Güncelleme: 28.07.2020 14:16
Hülya Şen yine soluğu savcılıkta aldı! Hülya Şen: ‘Yettin artık sen’ deyip beni dövdü...

Oyuncu Hülya Şen, oturduğu apartmanın çatı katında yavru kedi beslediği için üst komşusu, aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Yasemin M. ile adliyelik olmuştu. Şen, "Apartman senin yüzünden pireleniyor" diyerek dayak yediğini belirtince, apartman yöneticisi de ondan şikayetçi olmuştu. Ünlü tiyatrocu, geçtiğimiz günlerde yeniden savcılığa başvurdu.

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Hülya Şen yine soluğu savcılıkta aldı! Hülya Şen: ‘Yettin artık sen’ deyip beni dövdü...

'YUMRUK SAVURUP TELEFONUMU KIRDI'

Şen, apartmanda temizlik yapılırken kedileri evine aldığını, yöneticisinin sesi üzerine kapıya çıktığını, "Ne bu gürültü" deyince yöneticinin "Yettin artık sen" diyerek yumruk savurduğunu, düşen telefonunun kırıldığını iddia etti.

Hülya Şen yine soluğu savcılıkta aldı! Hülya Şen: ‘Yettin artık sen’ deyip beni dövdü...

Yönetici ise Şen'in kendisine sinkaflı küfürler sarf ettiğini, iteklediğini, tekme sonucu yere düştüğünü ve temizlik görevlileri tarafından kaldırıldığını söyledi.

Hülya Şen yine soluğu savcılıkta aldı! Hülya Şen: ‘Yettin artık sen’ deyip beni dövdü...
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