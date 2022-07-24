Hülya Avşar'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı 58'lik Avşar kızına yorum yağdı: "Pazar keyfine diyecek yok"
Hülya Avşar'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı, 58'lik Avşar kızına "Pazar keyfine diyecek yok" yorumu yağdı. Sosyal medya paylaşımları ile şu sıralar gündemden düşmeyen Hülya Avşar, Instagram hesabından son olarak siyah dantelli büstiyeriyle çektirdiği pozları yayınlamıştı. Henüz hala o karelerle adından söz edilirken Hülya'dan bu kez de yatak pozu geldi.
24.07.2022 16:11 - Son Güncelleme: 24.07.2022 16:42
"PAZAR KEYFİNE DİYECEK YOK"
Hülya Avşar'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı, 58'lik Avşar kızına yorum yağdı.
Son olarak siyah iç çamaşırı ile kamera karşısına geçen Hülya Avşar'ı görenler sosyal medyada yorum yağmuruna tutmuştu.