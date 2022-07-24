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Haberler Magazin Hülya Avşar'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı 58'lik Avşar kızına yorum yağdı: "Pazar keyfine diyecek yok"

Hülya Avşar'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı 58'lik Avşar kızına yorum yağdı: "Pazar keyfine diyecek yok"

Hülya Avşar'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı, 58'lik Avşar kızına "Pazar keyfine diyecek yok" yorumu yağdı. Sosyal medya paylaşımları ile şu sıralar gündemden düşmeyen Hülya Avşar, Instagram hesabından son olarak siyah dantelli büstiyeriyle çektirdiği pozları yayınlamıştı. Henüz hala o karelerle adından söz edilirken Hülya'dan bu kez de yatak pozu geldi.

24.07.2022 16:11 - Son Güncelleme: 24.07.2022 16:42
Hülya Avşar’ın yatak pozu sosyal medyayı salladı 58’lik Avşar kızına yorum yağdı: Pazar keyfine diyecek yok

"PAZAR KEYFİNE DİYECEK YOK"

Hülya Avşar'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı, 58'lik Avşar kızına yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hülya Avşar’ın yatak pozu sosyal medyayı salladı 58’lik Avşar kızına yorum yağdı: Pazar keyfine diyecek yok

58 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla adından söz ettiren Hülya Avşar Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme geliyor.

Hülya Avşar’ın yatak pozu sosyal medyayı salladı 58’lik Avşar kızına yorum yağdı: Pazar keyfine diyecek yok

Son olarak siyah iç çamaşırı ile kamera karşısına geçen Hülya Avşar'ı görenler sosyal medyada yorum yağmuruna tutmuştu.

Hülya Avşar’ın yatak pozu sosyal medyayı salladı 58’lik Avşar kızına yorum yağdı: Pazar keyfine diyecek yok

Hülya bu kez de yatak odasından paylaştığı bu kare ile adından söz ettirdi.

Hülya Avşar’ın yatak pozu sosyal medyayı salladı 58’lik Avşar kızına yorum yağdı: Pazar keyfine diyecek yok

Ardından 58 yaşındaki Avşar kızının hayatı merak konusu oldu.

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