Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olmuştu! İlk eşi bakın kim çıktı

Hülya Avşar, her aşkı, her lafı, her yaptığı ile yıllardır magazin gündeminden düşmedi. Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğini 2005 yılında sonlandıran Hülya Avşar, iş adamı Saadettin Saran ile yaşadığı aşkla herkesi şaşırtmış, Sadettin Saran daha sonra Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile aşk yaşamaya başlamıştı. Fakat bunlar Hülya Avşar'ın tek aşk maceraları değil. Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Avşar kızının ilk eşi...

20.07.2019 15:17 - Son Güncelleme: 20.07.2019 15:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





