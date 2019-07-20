Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olmuştu! İlk eşi bakın kim çıktı
Hülya Avşar, her aşkı, her lafı, her yaptığı ile yıllardır magazin gündeminden düşmedi. Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğini 2005 yılında sonlandıran Hülya Avşar, iş adamı Saadettin Saran ile yaşadığı aşkla herkesi şaşırtmış, Sadettin Saran daha sonra Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile aşk yaşamaya başlamıştı. Fakat bunlar Hülya Avşar'ın tek aşk maceraları değil. Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Avşar kızının ilk eşi...
Hülya Avşar gerek yaşadığı aşklarıyla gerekse yer aldığı projeleriyle 37 yıldır gündemden düşmüyor. Hülya Avşar adını herkes ilk olarak 1982 yılında Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği güzellik yarışmasında duymuştu. O gece güzellik kraliçesi seçilen Avşar'ın evlenip boşandığı ortaya çıkınca tacı elinden alınmıştı. İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi...