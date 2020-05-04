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Hülya Avşar'ın şoke eden skandalı! Hülya Avşar'ın gençliğinde tacının elinden alınmasına neden olan o fotoğraf!

Onun Türkiye'nin en güzel kadını seçildiği yıl dünyaya gelenler bugün artık birer yetişkin. Hülya Avşar bu kadar zamandır oturduğu 'kraliçelik tahtından' hiç inmedi. Kimi zaman saltanatı sallansa da o hep kendini gündemde tutmayı bildi. Hülya Avşar, 10 Ekim 1963 tarihinde Balıkesir'de ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Aslen Kürt kökenlidir. Hülya Avşar, Avşar-Pirebat Kürt aşiretine mensuptur. Annesi Emral Avşar, babası ise Celal Avşar'dır. Kız kardeşi de Helin Avşar'dır. Anne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlıdır. Babası Celal Kürt ve annesi Emral ise Türk kökenli bir aileye mensuptur. Annesini 2009 yılında kanser hastalığından dolayı kaybetmiştir.

04.05.2020 22:33 - Son Güncelleme: 04.05.2020 22:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





