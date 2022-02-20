Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci meğer bakın kimmiş! 12 yıl sonra 'aşka evet' diyen Avşar kızının sevgilisi Amerikalı yıldız ile...
Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci bakın kimmiş! 12 yıl sonra 'aşka evet' diyen Avşar kızının sevgilisi ile Amerikalı yıldız arasındaki bağlantı dikkat çekti. Yılın aşk bombası Hülya Avşar'dan geldi. 12 yıldır kalbi boş olan Avşar kızı ile yeni sevgilisi Güzelci'nin kareleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Hülya Avşar'ın gönlünü çalmayı başaran Cemal Güzelci kim? Herkesin merak ettiği Güzelci ile ilgili de ilginç bir ayrıntı öğrenildi. İşte Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci hakkında dikkat çeken detay...
12 YIL SONRA AŞKA 'EVET!
Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci meğer bakın kimmiş! 12 yıl sonra 'aşka evet' diyen Avşar kızının sevgilisi ile Amerikalı yıldız arasındaki bağlantı dikkat çekti.
Tam 12 yıl sonra aşk hayatında sessizliğini bozan 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci'nin soyadının hakkını verdiği ortaya çıktı. İşte ülü iş adamının daha önce aşk yaşadığı isimler ve hakkındaki dikkat çeken detay...
ROMANTİK ANLAR
Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 12 yıl sonra aşk orucunu bozdu. İki sevgili, çarşamba akşamı Yeniköy'deki Apartıman isimli mekana gitti. "Benim için her şey kısmet! Dil, din, ırk fark etmez, karşımdaki kişinin beni heyecanlandırması yeter" diyen sanatçı, sonunda aradığı aşkı bulmuş oldu. Cemal Güzelci ile Avşar, romantik akşam yemeği sırasında neşeli anlar yaşadı. Güzelci, bir ara Avşar'ı alnından öperken de görüntülendi.
Hülya Avşar ile yeni aşkı Cemal Güzelci, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Peki Hülya Avşar'ın gönlünü çalmayı başaran Cemal Güzelci kim?
Ünlü sanatçıya yıllar sonra aşkı tattıran bu isim merak konusu oldu. Cemal Güzelci'nin daha önceden magazin dünyasından birçok güzelle yakınlaştığı ortaya çıktı. Ünlü iş adamının yıllar önce eski Türkiye güzellerinden Senem Kuyucuoğlu ile aşkı magazin sayfalarını süslemişti.