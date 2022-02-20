Hülya Avşar’ın sevgilisi Cemal Güzelci meğer bakın kimmiş! 12 yıl sonra ’aşka evet’ diyen Avşar kızının sevgilisi Amerikalı yıldız ile...

ROMANTİK ANLAR

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 12 yıl sonra aşk orucunu bozdu. İki sevgili, çarşamba akşamı Yeniköy'deki Apartıman isimli mekana gitti. "Benim için her şey kısmet! Dil, din, ırk fark etmez, karşımdaki kişinin beni heyecanlandırması yeter" diyen sanatçı, sonunda aradığı aşkı bulmuş oldu. Cemal Güzelci ile Avşar, romantik akşam yemeği sırasında neşeli anlar yaşadı. Güzelci, bir ara Avşar'ı alnından öperken de görüntülendi.



