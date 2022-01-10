Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın son halini gören tanıyamıyor! Estetiği abartan Helin Avşar'a bakın o eski halinden eser yok şimdi
Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın son halini gören tanıyamıyor! Estetiği abartan Helin Avşar'a bakın, 'o eski halinden eser yok şimdi' dedirtiyor. Bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile gündemden düşmeyen Helin şimdilerde değişimi ile adından söz ettiriyor. Hülya Avşar'ın kız kardeşi olması Helin Avşar estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Eski halinden eser kalmayan Helin Avşar son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Değişiminin yanı sıra fit hali de oldukça konuşulan Helin Avşar formunu ablası gibi spora borçlu.
"O ESKİ HALİNDEN ESER YOK ŞİMDİ"
Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın son halini gören tanıyamıyor! Estetiği abartan Helin Avşar'a bakın, 'o eski halinden eser yok şimdi' dedirtiyor.
2 Kasım 1980 de Ankara'da dünyaya geldi Helin Avşar... Aslen Kars'lı. Sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi olan Helin Avşar'ın annesinin adı Emral ve babasının adı Celal Avşar.
Diğer ablasının adı ise Leyla... İsviçre'de eğitim alan ve çocukluğu, kışları İstanbul'da yazları da Ayvalık'ta geçen Helin Avşar'ın esas işi tekstil.
Sansasyonel magazin haberlerine konu olan Helin Avşar şimdilerde ise magazinden uzak oldukça farklı bir hayat sürdürüyor. 2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı.
45 yaşındaki Helin Avşar şimdilerde değişimi ile gündemde. Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu.