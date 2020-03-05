Hülya Avşar'ın kıyafeti herkesi şoke etti! "Bu kez olmamış be Hülya..."
Instagram paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Hülya Avşar, Markalar Sokağı'nda görüntülendi. Kızı Zehra Çilingiroğlu ile buluşmak için bir restorana giren 56 yaşındaki Avşar kızı, yemek yedikten sonra tek başına alışveriş turuna çıktı. Siyah beyaz kıyafetiyle dikkat çeken Hülya Avşar, ilk kez giyimiyle sınıfta kaldı. Hülya Avşar'ın kıyafet seçimini görenler, "Bu kez olmamış be Hülya" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Hülya Avşar'ın sınıfta kalan kıyafeti...
05.03.2020 14:27
- Son Güncelleme: 05.03.2020 14:33
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