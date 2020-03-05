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Hülya Avşar'ın kıyafeti herkesi şoke etti! "Bu kez olmamış be Hülya..."

Instagram paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Hülya Avşar, Markalar Sokağı'nda görüntülendi. Kızı Zehra Çilingiroğlu ile buluşmak için bir restorana giren 56 yaşındaki Avşar kızı, yemek yedikten sonra tek başına alışveriş turuna çıktı. Siyah beyaz kıyafetiyle dikkat çeken Hülya Avşar, ilk kez giyimiyle sınıfta kaldı. Hülya Avşar'ın kıyafet seçimini görenler, "Bu kez olmamış be Hülya" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Hülya Avşar'ın sınıfta kalan kıyafeti...

05.03.2020 14:27 - Son Güncelleme: 05.03.2020 14:33
Hülya Avşar'ın kıyafeti herkesi şoke etti! Bu kez olmamış be Hülya...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Hülya Avşar, önceki gün kıyafetiyle herkesi şoke etti. Markalar Sokağı'nda görüntülenen Hülya Avşar seçimiyle bu kez sınıfta kaldı. Onu ilk kez böyle gören vatandaşlar, 56 yaşındaki sanatçının nereli olduğunu bir hayli merak etti.

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Hülya Avşar'ın kıyafeti herkesi şoke etti! Bu kez olmamış be Hülya...

İşte Hülya Avşar'ı sınıfta bırakan kıyafet...

Hülya Avşar'ın kıyafeti herkesi şoke etti! Bu kez olmamış be Hülya...

BENSU SORAL

Bursa

Hülya Avşar'ın kıyafeti herkesi şoke etti! Bu kez olmamış be Hülya...

DEMET ÖZDEMİR

Kocaeli

Hülya Avşar'ın kıyafeti herkesi şoke etti! Bu kez olmamış be Hülya...

FURKAN ANDIÇ

İstanbul'da dünyaya geldi. Furkan Andıç baba tarafından aslen Trabzon, anne tarafından ise aslen Boşnak kökenlidir.

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