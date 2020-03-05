Hülya Avşar'ın kıyafeti herkesi şoke etti! "Bu kez olmamış be Hülya..."

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Hülya Avşar, önceki gün kıyafetiyle herkesi şoke etti. Markalar Sokağı'nda görüntülenen Hülya Avşar seçimiyle bu kez sınıfta kaldı. Onu ilk kez böyle gören vatandaşlar, 56 yaşındaki sanatçının nereli olduğunu bir hayli merak etti.