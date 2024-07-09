Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kimmiş! Tacının elinden alınmasına neden olan ismi duyunca şok olacaksınız! Meğer Kaya Çilingiroğlu'ndan önce...

Hülya Avşar, magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri. Her zaman gündemde olan Avşar, son olarak yapmış olduğu röportajlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ancak, Avşar'ın özel hayatındaki bir sırrı, çoğu kişinin bilmediği bir gerçek! Peki, Hülya Avşar'ın ilk eşi kimdi? Evet, doğru duydunuz! Hülya Avşar'ın 1 buçuk yıl evli kaldığı kişi onun tacının elinden alınmasına neden olmuş. İşte detaylar...
Magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri olan Hülya Avşar, son dönemde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun ile sık sık gündeme gelen Avşar, bu kez de herkesi şaşırtan bir bilgiyi kamuoyu ile paylaştı.
Avşar'ın, 1983 yılında katıldığı Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildiği herkes tarafından biliniyor. Ancak, o dönemde yarışmanın kazananı olarak taç giyen Avşar'ın tacı, kısa süre sonra elinden alındı.
Peki, Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan olay neydi?