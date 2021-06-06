Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun eski sevgilisi ile başı fena dertte! 12 yıla kadar hapsi isteniyor...
Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun eski sevgilisi ile başı fena dertte! Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu eski sevgilisinin evine izinsiz geldiğini ve kapıda unutulan anahtarı alarak kaçtığını belirtip şikayetçi oldu. İlknur A., Çilingiroğlu'nun eski erkek arkadaşı olduğunu belirtip "Anahtarı benim geleceğimi düşünerek kapının üzerinde bıraktığını sandım." dedi. Savcılık, konut dokunulmazlığını ihlal eden eski sevgiliye, 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İşte tüm detaylar...
06.06.2021 09:33
- Son Güncelleme: 06.06.2021 09:52
12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR...
Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun eski sevgilisi ile başı fena dertte! Sabah'ın haberine göre; Eski sevgili İlknur A., geçtiğimiz aylarda iki çocuk babası Çilingiroğlu'nun Etiler'deki evine gitti.
ANNESİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI!
Evde Çilingiroğlu'nun annesi Gülümser Hanım vardı. Gülümser Hanım, oğluna, bir kadının geldiğini; evde kendisini görünce kapıda unuttuğu anahtarı alarak kaçtığını söyledi. Bunun üzerine karakola giden Çilingiroğlu, İlknur A.'dan şikayetçi oldu.
İlknur A. ise Çilingiroğlu'nun eski erkek arkadaşı olduğunu belirtip "Anahtarı benim geleceğimi düşünerek kapının üzerinde bıraktığını sandım. Evde Kaya yerine annesini görünce anahtarı düşünmeden alıp kaçtım" dedi.
Hazırlanan iddianamede hırsızlık suçunun oluştuğu, konut dokunulmazlığının ihlal edildiği kaydedildi ve 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN PANİK ANLARI!
Öte yandan futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz haftalarda da Bebek'te bir şarküteride yeni sevgilisi ile alışveriş yaparken görüntülenmişti.