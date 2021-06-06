Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun eski sevgilisi ile başı fena dertte! 12 yıla kadar hapsi isteniyor...

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun eski sevgilisi ile başı fena dertte! Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu eski sevgilisinin evine izinsiz geldiğini ve kapıda unutulan anahtarı alarak kaçtığını belirtip şikayetçi oldu. İlknur A., Çilingiroğlu'nun eski erkek arkadaşı olduğunu belirtip "Anahtarı benim geleceğimi düşünerek kapının üzerinde bıraktığını sandım." dedi. Savcılık, konut dokunulmazlığını ihlal eden eski sevgiliye, 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İşte tüm detaylar...

06.06.2021 09:33 - Son Güncelleme: 06.06.2021 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





